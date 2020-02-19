Демин Сергей Иванович

Мой отец родился 27 июня 1925 года. На фронт был призван семнадцатилетним пареньком в феврале 1943 года. Воевал разведчиком-наводчиком в 427-м гвардейском зенитном артиллерийском полку, 26-м танковом полку 1-го Украинского фронта. Как записано в документах о награждениях, показал себя отважным, бесстрашным, знающим свое дело воином -разведчиком-наблюдателем, безошибочно опознававшим самолеты противника. Об этом говорят его награды: 1 августа 1944 г. в районе деревни Гудкув ефрейтор-разведчик С. И. Демин занял место раненого наводчика орудийного расчета и сбил фашистский самолет — «Фоке-Вульф-190». Приказом командования был награжден медалью «За отвагу». 20 апреля 1945 г. в боях в районе немецкой деревни Прошин разведал передний край противника, захватил в плен пять гитлеровских солдат и возвратился в распоряжение своего подразделения. За этот подвиг награжден орденом Славы III степени.

Отец прошел долгий боевой путь: освобождал с боями Венгрию, Германию, Чехословакию, участник боев на Висло-Сандамирском плацдарме. Был контужен, ранен в голову и левую руку. Войну закончил в Праге. Награжден также орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» «За Победу над Германией», удостоен медали Жукова.

В мирное время более 40 лет добросовестно трудился в вагонном депо ст. Елец, ветеран труда. В мае 2002 года папы не стало. В нашей семье свято чтут память и наследие родного человека, достойно выполнившего свой солдатский и гражданский долг.

М. ДЕМИН,

сын.

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