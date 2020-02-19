Демин Анатолий Иванович

Мой папа родом из села Архангельское (Елецкий район). В 1940 году он окончил 6 классов и пошел учиться на курсы трактористов.

В 1942 году забрали в армию. Анатолий учился в снайперской школе, год командовал стрелковым отделением, был разведчиком, шофером (намотал в общей сложности 180 тысяч километров)… За «баранкой» встретил и Победу — возил какого-то важного военного чина в Берлине. Награжден боевыми медалями.

После демобилизации отец до пенсии работал в Ельце на железной дороге. Когда Анатолий Иванович Демин

трудился составителем поездов, его имя было известно многим — за отличную работу папу не раз награждали грамотами и ценными подарками, о нем писали газеты. В трудовой книжке А. И. Демина 67 записей о поощрениях и наградах — листов для этого не хватило, пришлось два подклеивать.

Достойно прожив свою нелегкую жизнь, отец умер после операции на позвоночнике в октябре 1986 года.

Ю. ДЕМИН,

сын.

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