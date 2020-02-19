новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Бессмертный полк

Демин Анатолий Иванович

0 0

Мой папа родом из села Архангельское (Елецкий район). В 1940 году он окончил 6 классов и пошел учиться на курсы трактористов.
В 1942 году забрали в армию. Анатолий учился в снайперской школе, год командовал стрелковым отделением, был разведчиком, шофером (намотал в общей сложности 180 тысяч километров)… За «баранкой» встретил и Победу — возил какого-то важного военного чина в Берлине. Награжден боевыми медалями.
После демобилизации отец до пенсии работал в Ельце на железной дороге. Когда Анатолий Иванович Демин
трудился составителем поездов, его имя было известно многим — за отличную работу папу не раз награждали грамотами и ценными подарками, о нем писали газеты. В трудовой книжке А. И. Демина 67 записей о поощрениях и наградах — листов для этого не хватило, пришлось два подклеивать.
Достойно прожив свою нелегкую жизнь, отец умер после операции на позвоночнике в октябре 1986 года.
Ю. ДЕМИН,
сын.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Добрин Александр Илларионович

Денисов Михаил Иванович

Демин Николай Петрович

Демин Сергей Иванович

Дедяев Митрофан Иванович

1 из 17

Подписывайтесь на нас @kznam_ru