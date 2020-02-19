Денисов Михаил Иванович

Мой отец родился в селе Архангельском Елецкого района в 1918 году. В 1937 году окончил 10 классов елецкой школы и был призван в армию. Его направили на учебу в Сестрорецкое пограничное училище Ленинградского района, по окончании которого он получил звание лейтенанта и был направлен на войну с белофиннами (1939 — 1940 гг.). После ранения и лечения в госпитале приезжал домой, но вскоре опять отправился в свою часть, так как началась Великая Отечественная война.

Отец воевал под Ленинградом, никаких известий от него не было. Только позже мы узнали, что его вновь ранило и он лечится в госпитале. Ему два раза оперировали правую руку (была гангрена), и в итоге он вернулся домой инвалидом войны. Но несмотря на это, пошел работать. Трудился на железной дороге нарядчиком в депо. Его уважали товарищи и ценило начальство. Умер папа 11 мая 1982 года.

Л. ПОЛОСИНА,

дочь.

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