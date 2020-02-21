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ЖКХ

Если есть доходы от личного подсобного хозяйства

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— Я хочу обратиться за субсидией на оплату жилья и коммунальных услуг. Доходы имею только от продажи продукции личного подсобного хозяйства. Какие документы я должен представить?
С. МАЙОРОВ

Как сообщила директор центра социальной защиты населения по городу Ельцу С. В. ОКУНЕВА, совокупный доход семьи для предоставления субсидии исчисляется с учетом средств, полученных в результате деятельности крестьянского хозяйства, от реализации продукции личного подсобного хозяйства (п. 1 постановления Правительства РФ от 20.08.2003 № 512 «О перечне доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»).
Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляется декларация для избранной им системы налогообложения. Если граждане не имеют возможности подтвердить документально какие-либо виды доходов (за исключением от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности), они могут самостоятельно их декларировать в заявлении о предоставлении субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

Если не заключать,
будут штрафовать

Какое наказание грозит организации за незаключение договора с ООО «ТЭКО-Сервис»?
Алексей К.,
предприниматель.

Помощник прокурора города А. А. ПОВОЛЯЕВА:
— Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, влечет наложение административного штрафа. На граждан — от одной до двух тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, на осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица (ПБОЮЛ), — от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлиц самое серьезное наказание — штраф от 100 до 250 тысяч рублей либо также временное закрытие предприятия (организации, учреждения и т. п.) на тот же срок.
Если в течение года аналогичное правонарушение совершается повторно, то административные санкции ужесточаются. Должностным лицам грозит штраф в размере от 30 до 40 тысяч рублей, на граждан категории ПБОЮЛ — от 50 до 70 тысяч рублей, на юрлиц — от 250 до 400 тысяч рублей. Для последних двух категорий нарушителей в качестве варианта наказания предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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