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Первая полоса

Вот открылся он — театральный сезон

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В минувшую субботу в драмтеатре «Бенефис» стартовал новый 33-й театральный сезон.

«Бешеные деньги» Суховского
Перед торжественной церемонией открытия зритель увидел спектакль «Бешеные деньги» (реж. А. Суховской) по мотивам одноименной пьесы А. Н. Островского. Ее сюжет рассказывает о развитии капитализма в России и противопоставляет вымирающее дворянское общество формирующемуся классу дельцов и промышленников.
А. Р. Суховской развивает мысль классика и поднимает проблему современного общества потребления и задает публике вопрос: «Может ли потребитель любить?».
Умело используя профессиональные приемы, Александр делает спектакль динамичным и захватывающим, а порою даже жутковатым.
К примеру, через одного из главных героев пьесы С. Г. Василькова (его играет Е. Ермаков) режиссер высмеивает капиталистическое мышление и алчность. Действие одной из сцен разворачивается в анатомическом театре, где вместо сердца у Саввы Геннадьевича извлекают золотой слиток.
Кстати сказать, на протяжении всего действа постановщик делает отсылки к другим произведениям русской литературы, привносит на театральную сцену эффекты из кино (в постановке есть отрывок с перемоткой времени), а его герои шутят на актуальные темы (нашлось место и шуткам про цены на бензин).

Сцен из спектакля «Бешеные деньги». (Фото Т. Белоусова).

Наградили по заслугам
После завершения показа на сцену вышли замглавы администрации Ельца Е. А. Пономарева и исполняющая обязанности начальника муниципального управления культуры В. В. Молодцова. Они поздравили «Бенефис» с открытием сезона и приступили к традиционному награждению сотрудников театра.
Благодарственными письмами министерства культуры Липецкой области отметили репетитора по вокалу М. А. Григорьеву и артиста драмы высшей категории А. О. Логунова, благодарностей администрации Ельца удостоены ведущий мастер сцены М. В. Краснов и художник по свету С. Н. Рогачев, Почетных грамот и благодарственных писем управления культуры — столяр по изготовлению и реставрации театральных декораций Е. А. Федоров и артист М. А. Григорьев.
Не забыли и про коллектив-спутник «Бенефиса» — молодежный театр «Проект» под руководством О. Климова. Юным артистам С. Д. Голобородову, М. С. Замалаевой и У. А. Пономаревой вручили благодарственные письма городского управления культуры.

Зам.председателя горсовета депутатов Ельца Е. А. Пономарева и исполняющая обязанности начальника муниципального управления культуры В. В. Молодцова (Фото Т. Белоусова).

Что нас ждет в новом сезоне?
В ходе открытия зритель узнал и о планах театра. Так публика в новом сезоне увидит комедию Р. Куни «Чисто семейное дело», автором которой станет уже знакомый елецким театралам Р. Букаев, работавший в «Бенефисе» главным режиссером с 2013 по 2016 годы.
Также планируется постановка «Драма из старинной жизни», в основу которой ляжет рассказ нашего земляка Н. Лескова «Тупейный художник». Его воплощением на сцене займется Т. Насиров. Тимур также не впервые поработает с нашим драмтеатром. В 2022 году он порадовал ельчан чеховской «Чайкой».
Открывший новый сезон А. Суховской снова представит на зрительский суд свой спектакль. В этот раз Александр выпустит «Дубровского», основанного на одноименной повести А. С. Пушкина.
Кроме того, молодежный театр «Проект» подготовит две постановки — «Малыш» по мотивам повести братьев Стругацких и «Фрески», в основу которых лягут произведениях русских классиков.

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