Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» пройдет в Липецкой области 17 октября. Мероприятие ориентировано на учащихся 8–11 классов и их родителей.

В 10:00 гостей ждут в Липецком металлургическом колледже, Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецком медицинском колледже и ЛГТУ. В ЕГУ им. И. А. Бунина начало в 11:00. День открытых дверей организован на площадках пяти кластеров среднего профессионального образования: «Металлургия», «Цифровое машиностроение», «Цифровизация электроэнергетики», «АгроХимБиоТех» и «Здравоохранение Липецкой области». В событии примут участие 15 колледжей и техникумов региона.

Программа включает: экскурсии по современным мастерским и лабораториям; мастер-классы и мини-профпробы от предприятий-партнёров; ответы на вопросы о правилах приёма, условиях обучения, стипендиях и трудоустройстве; знакомство с реальным оборудованием и практическими заданиями; информацию о карьерных перспективах в отраслях.

Школьники и их родители получат возможность осознанно выбрать профессию и узнать о востребованных рабочих специальностях. С 2025 года программа «Профессионалитет» станет частью национального проекта «Молодёжь и дети».

«Выбор профессии — одно из главных решений в жизни. «Профессионалитет» помогает принять его осознанно: увидеть профессию изнутри, попробовать её руками и понять, куда двигаться дальше», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.