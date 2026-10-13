Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» пройдет в Липецкой области 17 октября. Мероприятие ориентировано на учащихся 8–11 классов и их родителей.

В 10:00 гостей ждут в Липецком металлургическом колледже, Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецком медицинском колледже и ЛГТУ. В ЕГУ им. И. А. Бунина начало в 11:00. День открытых дверей организован на площадках пяти кластеров среднего профессионального образования: «Металлургия», «Цифровое машиностроение», «Цифровизация электроэнергетики», «АгроХимБиоТех» и «Здравоохранение Липецкой области». В событии примут участие 15 колледжей и техникумов региона.

Программа включает: экскурсии по современным мастерским и лабораториям; мастер-классы и мини-профпробы от предприятий-партнёров; ответы на вопросы о правилах приёма, условиях обучения, стипендиях и трудоустройстве; знакомство с реальным оборудованием и практическими заданиями; информацию о карьерных перспективах в отраслях.

Школьники и их родители смогут осознанно подойти к выбору профессионального пути и получить актуальные сведения о современных рабочих профессиях. С 2025 года «Профессионалитет» входит в национальный проект «Молодёжь и дети».

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчёркивает, что выбор профессии — одно из важнейших решений в жизни. Программа «Профессионалитет» способствует осознанному принятию этого решения, позволяя молодым людям глубже понять суть выбранной профессии, попробовать свои силы в ней и определить дальнейший путь.