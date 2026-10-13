В Липецкой области 16 октября состоится акция «Сохраним лес». Мероприятие пройдет в Балашовском участковом лесничестве, где на площади в 2 гектара будет высажено 9000 сеянцев сосны.

Место проведения акции — участок, расположенный неподалеку от НТС «Металлург-3». От него необходимо двигаться в сторону базы отдыха «Бригантина». Министерство лесного хозяйства Липецкой области обеспечит волонтеров и всех желающих посадочным материалом и лесным инструментом. Начало мероприятия 16 октября в 10.00.

«Леса нуждаются в постоянной заботе и защите. В Липецкой области эта работа ведется довольно успешно. Пожарные, лесничие, биологи, экологи, правоохранители — все следят за тем, чтобы наши леса жили и становились лучше с каждым годом», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов