В Липецкой области пройдет акция «Сохраним лес» 16 октября в Балашовском участковом лесничестве. На площади в 2 гектара посадят 9000 сеянцев сосны.

Акция состоится на территории, находящейся рядом с НТС «Металлург-3». Далее следует направиться к базе отдыха «Бригантина». Министерство лесного хозяйства Липецкой области предоставит волонтёрам и всем участникам саженцы и необходимый инвентарь для посадки. Мероприятие начнётся 16 октября в 10:00.

«Леса нуждаются в постоянной заботе и защите. В Липецкой области эта работа ведется довольно успешно. Пожарные, лесничие, биологи, экологи, правоохранители — все следят за тем, чтобы наши леса жили и становились лучше с каждым годом», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов