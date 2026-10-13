новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Без рубрики

0 1

В Липецкой области пройдет акция «Сохраним лес» 16 октября в Балашовском участковом лесничестве. На площади  в 2 гектара посадят 9000 сеянцев сосны.

Место проведения акции — участок, расположенный неподалеку от НТС «Металлург-3». От него необходимо двигаться в сторону базы отдыха «Бригантина». Министерство лесного хозяйства Липецкой области обеспечит волонтеров и всех желающих посадочным материалом и лесным инструментом. Начало мероприятия 16 октября в 10.00.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что леса требуют постоянного ухода и охраны. В регионе эта деятельность осуществляется эффективно. Пожарные, лесничие, биологи, экологи и представители правоохранительных органов работают над тем, чтобы наши леса процветали и становились все более здоровыми с каждым годом.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

1 из 1 076
Новости ВРФ