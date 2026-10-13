В Липецкой области пройдет акция «Сохраним лес» 16 октября в Балашовском участковом лесничестве. На площади в 2 гектара посадят 9000 сеянцев сосны.

Место проведения акции — участок, расположенный неподалеку от НТС «Металлург-3». От него необходимо двигаться в сторону базы отдыха «Бригантина». Министерство лесного хозяйства Липецкой области обеспечит волонтеров и всех желающих посадочным материалом и лесным инструментом. Начало мероприятия 16 октября в 10.00.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что леса требуют постоянного ухода и охраны. В регионе эта деятельность осуществляется эффективно. Пожарные, лесничие, биологи, экологи и представители правоохранительных органов работают над тем, чтобы наши леса процветали и становились все более здоровыми с каждым годом.