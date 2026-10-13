В Елецком районе продолжается реконструкция двух региональных дорог, которые ведут к небольшим населённым пунктам: Голиково — Задонье — Задоньевский и Талица — Колосовка — Ивановка. Эти работы выполнялись по обращениям местных жителей, которые выражали свою просьбу неоднократно. Проекты финансируются в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области».

Дорога между Голиково и Задоньевским протяженностью 10,5 км до сих пор была щебеночной. После реконструкции здесь появится асфальтобетонная проезжая часть. Интенсивность движения на этом участке невысокая, но более комфортный маршрут серьезно сократит путь жителям нескольких населенных пунктов — Черкассы, Ериловка, Голиково, Задонье — к областному центру и сделает эти села более доступными для социальных и аварийных служб.

Сейчас подрядчик занимается планирует земляное полотно, укладывает и уплотняет песчано-подстилающий слой и два слоя щебня. Для этих работ необходимо большое количество материала — порядка 40 тыс. кубометров песка и 24 тыс. тонн щебня. Толщина дорожного пирога составит около 70 см. На каждом этапе качество работ, включая применяемые материалы, геометрические параметры, уклон и коэффициент уплотнения, проверяет как сам подрядчик, так и независимый строительный контроль. Техническая готовность объекта составляет около 30%.

На автодороге Талица — Колосовка — Ивановка сейчас идет устройство подстилающих слоев дорожной одежды. Протяженность объекта — 5,6 км. Асфальтобетонное покрытие значительно улучшит качество жизни для жителей Ивановки. Сдать оба объекта, согласно контрактам, подрядчики должны в 2027 году.

«Дороги к селам должны быть современными и безопасными. В Елецком округе мы реконструируем сразу две региональные трассы — по обращениям самих жителей. Это тот результат, ради которого мы работаем: чтобы до больницы, школы и областного центра можно было добраться с комфортом в любое время года», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.