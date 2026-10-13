В Елецком округе продолжается реконструкция двух региональных дорог, ведущих к небольшим селам: Голиково — Задонье — Задоньевский и Талица — Колосовка — Ивановка. Оба объекта были включены в план работ в связи с неоднократными обращениями местных жителей. Финансирование проектов осуществляется в рамках региональной государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области».

Между Голиково и Задоньевским пролегает дорога длиной 10,5 километра, которая до сих пор была покрыта щебнем. В результате реконструкции на этом участке появится асфальтобетонное покрытие. Хотя трафик здесь не слишком плотный, более удобная дорога значительно сократит путь для жителей Черкасс, Ериловки, Голиково и Задонья до областного центра. Это также улучшит доступность этих сел для социальных и экстренных служб.

Сейчас подрядчик занимается планирует земляное полотно, укладывает и уплотняет песчано-подстилающий слой и два слоя щебня. Для этих работ необходимо большое количество материала — порядка 40 тыс. кубометров песка и 24 тыс. тонн щебня. Толщина дорожного пирога составит около 70 см. На каждом этапе качество работ, включая применяемые материалы, геометрические параметры, уклон и коэффициент уплотнения, проверяет как сам подрядчик, так и независимый строительный контроль. Техническая готовность объекта составляет около 30%.

На автодороге Талица — Колосовка — Ивановка сейчас идет устройство подстилающих слоев дорожной одежды. Протяженность объекта — 5,6 км. Асфальтобетонное покрытие значительно улучшит качество жизни для жителей Ивановки. Сдать оба объекта, согласно контрактам, подрядчики должны в 2027 году.

«Дороги к селам должны быть современными и безопасными. В Елецком округе мы реконструируем сразу две региональные трассы — по обращениям самих жителей. Это тот результат, ради которого мы работаем: чтобы до больницы, школы и областного центра можно было добраться с комфортом в любое время года», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.