В Елецком округе продолжается реконструкция двух региональных дорог, ведущих к небольшим селам: Голиково — Задонье — Задоньевский и Талица — Колосовка — Ивановка. Оба объекта были включены в план работ в связи с неоднократными обращениями местных жителей. Финансирование проектов осуществляется в рамках региональной государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области».

Дорога между Голиково и Задоньевским протяженностью 10,5 км до сих пор была щебеночной. После реконструкции здесь появится асфальтобетонная проезжая часть. Интенсивность движения на этом участке невысокая, но более комфортный маршрут серьезно сократит путь жителям нескольких населенных пунктов — Черкассы, Ериловка, Голиково, Задонье — к областному центру и сделает эти села более доступными для социальных и аварийных служб.

В настоящее время подрядчик осуществляет планирование земляного полотна, укладывает и утрамбовывает песчано-подстилающий слой, а также два слоя щебня. Для выполнения этих работ требуется значительное количество материалов — примерно 40 тысяч кубометров песка и 24 тысячи тонн щебня. Толщина дорожной конструкции составит около 70 сантиметров. На каждом этапе работ, включая используемые материалы, геометрические параметры, уклоны и степень уплотнения, проводится проверка как со стороны подрядчика, так и независимого строительного контроля. Уровень технической готовности объекта оценивается примерно в 30%.

На автодороге Талица — Колосовка — Ивановка сейчас идет устройство подстилающих слоев дорожной одежды. Протяженность объекта — 5,6 км. Асфальтобетонное покрытие значительно улучшит качество жизни для жителей Ивановки. Сдать оба объекта, согласно контрактам, подрядчики должны в 2027 году.

«Дороги к селам должны быть современными и безопасными. В Елецком округе мы реконструируем сразу две региональные трассы — по обращениям самих жителей. Это тот результат, ради которого мы работаем: чтобы до больницы, школы и областного центра можно было добраться с комфортом в любое время года», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.