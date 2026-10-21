В селе Бутырки на дороге к Задонску со стороны елецкой трассы близится к завершению реконструкция моста через ручей. Работы проводят по региональной госпрограмме «Развитие транспортной системы Липецкой области».

Подрядчик полностью заменил несущие конструкции сооружения. Теперь мост состоит из двух береговых опор и одного пролёта длиной 24 метра. Для пешеходов предусмотрен тротуар шириной два метра.

На следующем этапе будут уложены два слоя асфальта и установлены барьерные и перильные ограждения. В то же время специалисты занимаются обустройством подходов к мосту, общая протяжённость которых составляет 300 метров. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул: «В ходе реконструкции моста в Бутырках полностью заменены несущие конструкции, предусмотрен широкий тротуар для пешеходов. Обновляются и подходы к мосту. Важно, чтобы весь участок был удобным и безопасным для людей».

Завершить реконструкцию подрядчик должен до конца 2026 года.