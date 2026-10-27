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Как мама спасла бойца?

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Приближается важная для ельчан дата — 85-летие освобождения города от фашистов. Газета «Красное знамя» готова публиковать воспоминания наших читателей и их родных о том, как это было. Присылайте заметки в редакцию или приносите по адресу: ул. Советская, 72.
О своей маме корреспонденту «Красного знамени» рассказала наша постоянная подписчица (выписывает газету 50 лет!) Валентина Алексеевна Измалкова. Более 35 лет она работала секретарем в Елецком городском отделе милиции, сейчас на заслуженном отдыхе.

Мария Михайловна Сараева (Измалкова) (Фото из семейного архива).

Как мама спасла бойца?
Много лет прошло с той военной поры, но, когда вспоминаю мамин рассказ, сердце начинает биться сильнее. Потому что страшно представить, что пришлось тогда пережить 20-летним девчонкам, именно столько было моей маме Марии Сараевой (Измалковой).

Она работала птичницей в совхозе пос. Солидарность. За 2 года до начала войны здесь было 10 тысяч кур. С лета 1941-го начали работать для фронта. А 4 декабря в поселок вошли немцы. И хотя за четыре дня он дважды переходил из рук в руки, местные жители натерпелись страха, прятались в подвалах и видели, как фашисты разоряют созданное годами. А еще ельчане совершали поступки, достойные уважения, такие, о которых должны помнить потомки.
Мария Сараева, хрупкая девушка-комсомолка на следующее утро после захвата поселка немцами пошла в поле за сеном. Там, у стога она обнаружила лошадь, запряженную в сани. У животного была простреляна нога, а в повозке — красноармеец без сознания.

Девушка не растерялась. Понимая, что одна не сможет перенести бойца в безопасное место, побежала к подруге Наташе Степановой. Вместе они выпрягли раненую лошадь, а истекающего кровью парня завалили сеном и оттащили в барак на окраине поселка. Там они обмыли его, перевязали, а когда тот пришел в себя, накормили. Военный сказал, что его зовут Леней и родом он из Ливен. Три дня комсомолки прятали его в сене, переживая неимоверный страх, когда сюда врывались немцы и требовали: «Кура, яйки, млеко».
Кстати, местные жители знали о том, что девушки прячут советского бойца, приносили продукты и никто не выдал их, проявляя солидарность, не зря поселок так и называется.

После освобождения, Леню забрала санитарная часть, его судьба неизвестна. Тела трех его убитых товарищей обернули шинелью и похоронили в саду, выкопав в промерзлой земле братскую могилу. Их имена неизвестны. В мирные годы примерно на этом месте поставили памятник.

Жители стали восстанавливать разрушенное хозяйство, надо было поставлять яйца и мясо фронту. Тогдашний директор написал распоряжение с началом весенних полевых работ трудиться на тракторах «в пределах от зари до зари». Лошадям на отдых давалось по два часа. Вот так ковалась Победа в тылу.

После войны Мария Сараева вышла замуж, вырастила дочку Валентину и сына Анатолия. В совхозе проработала 55 лет. За свой труд награждена орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд» и бронзовой медалью ВДНХ.

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