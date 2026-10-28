Ночная хоккейная лига стартовала в Липецке. Первый матч прошёл в «Звёздном» – играл Липецк («КСБ») против Липецкого округа («Самородок»). Победила команда Хрущёвки – 3:2. Всего в рамках областного чемпионата состоится 90 игр. Они будут идти до 31 марта. Битвы за победу состоятся на ледовых аренах по всему региону. Вход для болельщиков бесплатный.

Играть будут 12 команд: из областного центра, Ельца, Задонска, Чаплыгина, Липецкого и Елецкого округов. Каждой предстоит пройти 15 матчей. Сильнейшая по итогам кругового турнира поедет в Сочи на всероссийский этап. Липчане, к слову, дважды становились бронзовыми призерами финала.

Почему лига называется «ночной»? Потому что она для любительских команд. Исторически так сложилось, что они выходят на лёд в основном ночью. Днём на площадках тренируются и играют профессиональные клубы и спортшколы, для которых спорт – это система, жёсткий режим, работа. Для Ночной лиги хоккей – это хобби и искренняя преданность любимой игре.

«В ночной хоккейной лиге, известной как любительская, участвует несколько сотен жителей Липецка. Их ждут азарт, напряжённая борьба и эмоции на льду. Желаю всем игрокам удачи и положительных впечатлений», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.