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Бессмертный полк

Захарченко Александра Ивановна

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Мама всю войну прошла медсестрой, не раз ей приходилось выносить раненых с поля боя. После Победы два года трудилась по специальности в военном госпитале в Германии. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». По приезде в Елец в 1949 году и до выхода на пенсию мама работала медсестрой в яслях № 3. Умерла она в 2001 году.
Л. ДОЛГИХ,
дочь

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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