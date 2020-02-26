Захарченко Александра Ивановна

Мама всю войну прошла медсестрой, не раз ей приходилось выносить раненых с поля боя. После Победы два года трудилась по специальности в военном госпитале в Германии. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». По приезде в Елец в 1949 году и до выхода на пенсию мама работала медсестрой в яслях № 3. Умерла она в 2001 году.

Л. ДОЛГИХ,

дочь

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#