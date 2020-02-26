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Бессмертный полк

Зернова Елена Аркадьевна

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Прабабушка — Елена Аркадьевна Зернова (Голубева), 1909 года рождения, работала фельдшером в госпитале г. Ельца. На фронте с 12 марта 1942 года, служила в штабе партизанской бригады им. Чапаева. Из документов следует: «…Зернова Елена Аркадьевна имела связь с партизанами с 12 марта 1942 г. и доставляла для партизан медикаменты, бинты, обмундирование, снаряжение и была связной. Давала сведения о передвижении немецких войск в районе Кобрин-Брест…».
После войны вернулась в Елец с двумя детьми и продолжила работать фельдшером в медицинских учреждениях, была инвалидом I группы, умерла 12 декабря 1999 года.
О. КРАМАРЕНКО,
правнучка.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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