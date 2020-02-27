Иванов Дмитрий Михайлович

Я держу в руках пожелтевший листок бумаги, на котором мой прадед Дмитрий Михайлович Иванов написал биографию в 1954 году: «Родился 30 сентября 1909 года в городе Ельце Липецкой области в семье рабочего. В 1930 году вступил в ряды Коммунистической партии. В 1939 году был призван в кадровый состав Красной Армии с присвоением звания «старший политрук». Служил военкомом отдельного танкового батальона, ответственным секретарем партбюро полка, военкомом артдивизиона, инспектором политотдела Московской зоны обороны, заместителем начальника оргинструкторского отдела политотдела Белорусско-Литовского военного округа.

В боях против немецко-фашистских захватчиков с первых дней войны участвовал в обороне Москвы, воевал на Северо-Западном и Калининском фронтах. 22 декабря 1941 года был ранен. За образцовое выполнение боевых заданий командования награжден орденом Красной Звезды и медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

После демобилизации из рядов Советской Армии по болезни в 1946 году возвратился в город Елец и работал заместителем заведующего отделом, секретарем по кадрам, зав. отделом партийных, профсоюзных и комсомольских организаций горкома партии. С декабря 1950 года заместитель председателя исполкома горсовета депутатов трудящихся».

Дмитрий Михайлович умер в 1963 году. Он вырастил сына и дочь. Четверо внуков и семеро правнуков никогда не видели своего дедушку и прадеда, но для них он пример любви и преданности своей Родине. В нашей семье бережно хранятся его письма, документы, фотографии. Надеюсь, что когда-нибудь передам семейные реликвии своим детям, чтобы помнили и гордились прадедом, как и мы.

В. РЫМАНОВ,

правнук.

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