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Бессмертный полк

Иванов Сергей Михайлович

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Мой папа родился в 1915 году в семье елецкого железнодорожника. Вопрос — кем быть? — перед ним не стоял: после окончания семилетки поступил учиться в ФЗУ при стройтехникуме, получил специальность слесаря-путейца. В середине 30-х годов работал слесарем, позже — помощником машиниста паровозного депо станции Елец.
В октябре 1937 года папа был призван в армию, служил в Житомирской области. Там стал курсантом Харьковского военно-политического училища. Вступил в партию. Потом получил направление на службу в Елец. Здесь и застала его Великая Отечественная война.
До августа 1942 года командовал взводом а затем стал начальником штаба елецкого истребительного батальона. Потом воевал на Центральном фронте, был замполитом стрелковой роты. В январе 1944 года получил тяжелое ранение и контузию. Четыре месяца лечился в Московском госпитале. В мае 1944 года комиссован по инвалидности.
Папа очень дорожил своими наградами — медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
После войны он работал начальником отдела кадров на кожевенном заводе, позже — начальником охраны и председателем профкома завода «Прожекторные угли». Умер в 1966 году.
Я очень любила папу и гордилась им. За то, что мог собрать соседских мальчишек и повести в поход, на рыбалку, залить каток, научить играть в лапту, в хоккей с мячом. За его умение объяснять, убеждать, своим примером показывать, как надо любить и дорожить семьей, своим домом, городом и Родиной.
Н. КАРАСЕВА,
дочь.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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