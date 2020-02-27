Иванов Сергей Михайлович

Мой папа родился в 1915 году в семье елецкого железнодорожника. Вопрос — кем быть? — перед ним не стоял: после окончания семилетки поступил учиться в ФЗУ при стройтехникуме, получил специальность слесаря-путейца. В середине 30-х годов работал слесарем, позже — помощником машиниста паровозного депо станции Елец.

В октябре 1937 года папа был призван в армию, служил в Житомирской области. Там стал курсантом Харьковского военно-политического училища. Вступил в партию. Потом получил направление на службу в Елец. Здесь и застала его Великая Отечественная война.

До августа 1942 года командовал взводом а затем стал начальником штаба елецкого истребительного батальона. Потом воевал на Центральном фронте, был замполитом стрелковой роты. В январе 1944 года получил тяжелое ранение и контузию. Четыре месяца лечился в Московском госпитале. В мае 1944 года комиссован по инвалидности.

Папа очень дорожил своими наградами — медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

После войны он работал начальником отдела кадров на кожевенном заводе, позже — начальником охраны и председателем профкома завода «Прожекторные угли». Умер в 1966 году.

Я очень любила папу и гордилась им. За то, что мог собрать соседских мальчишек и повести в поход, на рыбалку, залить каток, научить играть в лапту, в хоккей с мячом. За его умение объяснять, убеждать, своим примером показывать, как надо любить и дорожить семьей, своим домом, городом и Родиной.

Н. КАРАСЕВА,

дочь.

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