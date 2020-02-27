Игнаткин Николай Константинович

Наш папа родился в селе Тележенка в 1925 году. Семья была большая, шестеро детей, с детства пришлось испытать нужду и лишения.

Трудились все. С 14 лет отца отдали в подпаски — стеречь стадо. Рассказывал, как мать отправляла его в школу. Даст с собой штук пять картошек, и поучает: мол, ты, курносый, все сразу не ешь, часть на одной переменке, другую после… Лакомством была картошка в то время!

Началась война. Враг приближался к Москве. В 1943 году папу призвали в армию. В составе 3-й Гвардейской армии 196-го полка Первого Украинского фронта пулеметчик Николай Игнаткин дошел военными дорогами со своим верным другом, 8,5-килограммовым пулеметом, до Польши. В одном из боев был контужен и ранен в ногу.

Война тем временем двигалась к своему логическому завершению — к нашей Победе. Отца направили в Уфимское пехотное училище, и после семимесячного обучения командировали на Курильские острова — охранять дальневосточные рубежи нашей Родины.

Куда бы ни забрасывала судьба нашего папу, он везде честно нес службу. На Курилах был старшиной батареи, командиром взвода противотанковых ружей. Там вступил в партию.

Домой вернулся только в 1951 году. Награжден орденом Великой Отечественной войны 2 степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». В мирное время работал на селе заместителем председателя колхоза, начальником участка растениеводства и животноводства. Пять раз избирался депутатом сельсовета. Довелось ему возглавлять и Дом культуры. За это время не раз односельчане побеждали на районных смотрах художественной самодеятельности. Папы не стало в 2011 году. Мы свято храним помять о нем.

В. ХАРЬКОВА,

дочь.

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