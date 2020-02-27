Ипполитов Николай Павлович

Мой дед прошел дорогами Великой Отечественной войны и в полной мере испытал всю тяжесть и боль лихого времени. Студентом-первокурсником Казахского горно-металлургического института 21 августа 1941 года он был призван в армию и направлен во Фрунзенское пехотное училище. А 15 января 1942 года получил боевое крещение в должности командира взвода автоматчиков 103-й дивизии 583-го стрелкового полка. На Харьковском направлении его часть попала в окружение, и долгий месяц, сохраняя дисциплину и боевой дух бойцов, молодой лейтенант пробивался с ними к своим. Потом участвовал в боевых действиях в должности командира роты автоматчиков 263-го стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии, защищал Сталинград.

В военное лихолетье ему много пришлось испытать и пережить: горечь потерь, тяжелое ранение, фашистский плен, радость Победы. За личное мужество, стойкость, верность Родине и боевую доблесть мой дед награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» Жукова, другими боевыми наградами.

После войны Николай Павлович окончил институт, работал начальником участка, главным инженером в Киргизском «Трансвзрывпроме». В 1959 году вместе с семьей переехал в Елец, где тоже трудился главным инженером «Трансвзрывпрома», преподавал и долгие годы был заместителем директора технической школы «Трасвзрывпрома».

Честный, порядочный и удивительно скромный человек, мой дед внесен в Интернете в базу данных орденоносцев — участников Великой Отечественной войны Липецкой области. Правнука солдата Победы, своего сына мы воспитываем на примере жизни и боевого прошлого моего любимого деда.

Ю. ТУРТАЕВ,

внук участника Великой Отечественной войны.

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