Каверин Николай Иванович

Мои родители Николай Иванович и Мария Григорьевна Каверины родились в 1924 году. В марте 1942 года елецким военкоматом был призван в армию отец. Его направили в 64-ю инженерно-саперную бригаду. В составе этого подразделения он прошел свой боевой путь, закончив войну в Берлине. За доблесть и мужество Н. И. Каверин награжден двумя орденами Славы (2-й и 3-й степеней), медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», другими наградами.

Мама с июля 1942 года по октябрь 1947-го была фельдъегерем. Ее обязанностью было доставлять военную корреспонденцию до адресатов в любое время суток. За эту службу она награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Отец погиб в 1968 году в автокатастрофе. Мамы не стало в 2009 году. Но мы, их дети, всегда помним родителей и гордимся ими.

Ю. КАВЕРИН,

сын.

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