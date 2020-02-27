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Бессмертный полк

Казанская Матрена Дмитриевна

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Моя бабушка родом из села Полетаево Тамбовской губернии. В семье, где она родилась в 1901 году, было семеро детей: родители, помимо четверых родных деток, воспитывали еще и трех девочек-сирот.
С 7 лет Матрена трудилась в поле и дома по хозяйству все умела делать. Их папа умер в 40 лет, поэтому можно себе представить, каково было вдове с таким количеством детей. Тогда (и тем более, при таких обстоятельствах) взрослели рано.
Матрена окончила школу, пошла в педучилище. Но грянула революция, а за нею гражданская война, коллективизация… Разбросало большую семью по всей стране.
В Великую Отечественную бабушка работа в елецком госпитале. Приносила домой стирать окровавленные бинты, постельное белье. Моя будущая мама Лида помогала ей. А потом госпиталь эвакуировали вслед за действующей армией, вместе с бабушкой.
День Победы Матрена Дмитриевна встретила в Польше. На обороте фотографии, которую вы сейчас видите, есть надпись: «На память дорогой доченьке от мамки по окончании Великой Отечественной войны в дни работы в госпитале № 283. Польша, 1945, 20 сентября».
Домой бабушка вернулась в октябре 1945 года. Она была награждена орденом «Отечественной войны II степени», медалями. Работала в елецкой первой поликлинике кастеляншей, помогала растить внуков. Ушла из жизни в 1984 году.
Умная, сильная, мужественная, но и одновременно добрая, чуткая, отзывчивая — такою мы запомнили нашу Матрену Дмитриевну.
Л. ГОНЧАРЕНКО,
внучка.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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