Казанская Матрена Дмитриевна

Моя бабушка родом из села Полетаево Тамбовской губернии. В семье, где она родилась в 1901 году, было семеро детей: родители, помимо четверых родных деток, воспитывали еще и трех девочек-сирот.

С 7 лет Матрена трудилась в поле и дома по хозяйству все умела делать. Их папа умер в 40 лет, поэтому можно себе представить, каково было вдове с таким количеством детей. Тогда (и тем более, при таких обстоятельствах) взрослели рано.

Матрена окончила школу, пошла в педучилище. Но грянула революция, а за нею гражданская война, коллективизация… Разбросало большую семью по всей стране.

В Великую Отечественную бабушка работа в елецком госпитале. Приносила домой стирать окровавленные бинты, постельное белье. Моя будущая мама Лида помогала ей. А потом госпиталь эвакуировали вслед за действующей армией, вместе с бабушкой.

День Победы Матрена Дмитриевна встретила в Польше. На обороте фотографии, которую вы сейчас видите, есть надпись: «На память дорогой доченьке от мамки по окончании Великой Отечественной войны в дни работы в госпитале № 283. Польша, 1945, 20 сентября».

Домой бабушка вернулась в октябре 1945 года. Она была награждена орденом «Отечественной войны II степени», медалями. Работала в елецкой первой поликлинике кастеляншей, помогала растить внуков. Ушла из жизни в 1984 году.

Умная, сильная, мужественная, но и одновременно добрая, чуткая, отзывчивая — такою мы запомнили нашу Матрену Дмитриевну.

Л. ГОНЧАРЕНКО,

внучка.

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