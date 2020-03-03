Молодой и такой древний елецкий герб

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

Прошло 15 лет с того дня (4 февраля 2005 года), как в Москве представителям администрации Ельца вручили свидетельство о внесении в государственный геральдический регистр России герба и флага нашего города. Герб описан так: «В серебряном поле на зеленой земле перед елью того же цвета червленый (красный) с золотыми рогами и копытами идущий олень».

Старый герб Ельца (1781 год).

Новый герб города (2005 год).

Все началось с Петра I

и «Титулярника»

Таким образом Елец, кажется, в третий раз за свою многовековую жизнь, обрел собственные геральдические символы.

История нашего герба уходит своими корнями в петровскую эпоху. В 1711 году Петр I решил провести реорганизацию стрелецких и казачьих полков. Из них на государеву службу принимались только наиболее боеспособные. При этом Военной коллегии поручили заняться созданием знаменных гербов для воинских соединений, причем в кратчайшие сроки.

За эту работу взялся обер-директор над фортификациями всей России, генерал, граф Бурхард фон Миних, а также художники Георг Гзель (Швейцария) и Андрей Баранов (Россия). В качестве вспомогательного материала они использовали «Титулярник» царя Алексея Михайловича 1672 года. Эта книга и послужила живописцам главным источником вдохновения для сочинения гербов.



Контора наблюдала

В 1722 году была создана особая Геральдмейстерская контора, наблюдавшая за тем, чтобы российские гербы соответствовали мировым. Ею руководил граф Франциск Санти (считается основателем русской геральдики). С его легкой руки в российскую глубинку разослали запросы об уже имеющейся там административной символике. Однако большинство ответов оказались неудовлетворенными. Многие провинциальные канцелярии сетовали на то, что никаких гербов у городов вовсе нет. А ведь ранее они имелись и были описаны в том же «Титулярнике» времен царя Алексея Михайловича.

Согласно документам Военной коллегии 1726 — 1727 годов среди провинций, в которых не было гербов, указана и Елецкая. Но уже в 1728 году в реестре рисунков гербов от 15 июля указаны вновь учиненные гербы, в том числе и елецкий герб.



Откуда брали гербы?

Для создания этих эмблем граф Санти использовал все тот же «Титулярник» Алексея Михайловича, отредактировав имевшиеся в нем изображения согласно европейским геральдическим канонам. Из этой книги, например, заимствовано изображение для герба Ростова (олень) и многие другие символы.

Все гербы были официально рассмотрены и утверждены Верховным тайным советом в 1729 году. В общем, в новый гербовник вошли рисунки эмблем и знамен для 85 полков, носивших имена различных городов. Эмблема Елецкого пехотного полка под № 58 описывалась так: «На белом поле елень красный, над ним ель зеленая».



Полковой и городской

Наконец 8 марта 1730 года вышел Указ правительствующего Сената Военной коллегии о том, что новые гербы, отчасти заимствованные из прежних гербовников, отчасти «вновь по приличеству городов составленные», утверждены и по ним следует изготовить для полков знамена, а для губернаторов печати. Таким образом полковой символ вскоре перекочевал на городскую печать и герб Ельца.

Штандарт нашего гарнизонного полка был темно-зеленого цвета с золотым щитом в центре. Внутри щита располагался белый овал, в котором изображался красный олень на зеленой земле с зеленой же елью, расположенной на заднем плане. По углам полотнища алели символические языки пламени.



А при Екатерине…

Второе, уже официальное, рождение главного символа города произошло 16 августа 1781 года. В то время императрица Екатерина Великая своей монаршей волей даровала гербы многим российским городам. Вот описание елецкого: «В белом поле, красный олень, под зеленой елью».

По мнению некоторых историков и краеведов, был и более древний герб Ельца, существовавший едва ли не со времен великого князя Святого Владимира. На нем, кроме привычных элементов — поля, ели и оленя, изображалась еще и река. Причем олень стоял в ее водах. Эта версия может показаться спорной. Однако вспомним, когда императрица Екатерина Великая даровала гербы городам Орловской губернии, то на всех из них в верхней половине щита обязательно размещался символ губернского города Орла. И только для Ельца государыня сделала исключение. На нашем гербе губернская символика испокон веку отсутствовала. Возможно, таким образом, подчеркивалась исключительность и древность Ельца.



Что это значит?

В геральдике все имеет значение. Например, белый цвет или серебро (в современном описании елецкого герба) — символ чистоты, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Красный означает мужество, красоту, жизнь и труд. Зеленый соответствует весне, радости, надежде, природе и здоровью.

Ель символизирует, вечную жизнь, жертвенность. Это дерево играло значимую роль в мифологии многих народов. В Германии есть поверье, что ветка елки под кроватью спасет от молнии. Финские крестьяне использовали магическую силу ели для повышения плодородия почвы. Во многих культурах это также рождественское, новогоднее дерево.



Про елки и шишки

Славяне использовали ель в похоронных и поминальных ритуалах, а еще чтобы уберечь скот от ведьм и болезней. На Руси некоторые хвойные деревья (те же ели) считались священными. Известны легенды о явлении на них чудотворных икон и о постройке часовен и церквей в местах, где росли подобные ели. Кроме того, их изображение в геральдике может указывать на лесистость территории, лесное хозяйство, а также символизировать неумирающую, продолжающуюся жизнь, покой и почет.

Интересно, что в западно-европейской культуре именно еловая шишка часто употребляется в городских гербах для подчеркивания древности города, особенно если он был основан в древнем (языческом) лесном военном лагере или на месте жертвенного капища (как, например, Аугсбург в Германии).



И про оленя

Что же касается оленя, то в христианском символизме он являет набожность, религиозное стремление и воодушевление. У многих народов из-за своих ветвистых древоподобных периодически обновляющихся рогов олень символизировал омоложение жизни, новорожденность и ход времени. Олень также часто бывает посланником богов или небесных сил. Универсальный благоприятный символ, солнечная эмблема изобилия возрождения и развития. Основные его значения: обновление, творение, огонь, восход, ассоциирующийся с востоком, с чистотой, созиданием, духовностью и мужеством.