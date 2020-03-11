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Бессмертный полк

Коновалов Николай Владимирович

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Николай Владимирович Коновалов, 1924 года рождения, на фронт ушел осенью 1941 года и в первом же бою был ранен. Из госпиталя попал на офицерские курсы «Выстрел». Служил в звании младшего лейтенанта и был командиром взвода стрелковой роты № 337 гвардейского стрелкового полка. Он участвовал во многих боевых действиях. Командование особо отмечало, что в боях за города Ровно и Луцк Коновалов показал образец мужества и отваги. Со своим взводом он умело отражал все контратаки врага. А в боях наступательных всегда находился в самых горячих точках. Его взвод, благодаря умелому руководству Коновалова, много раз своим натиском на противника обращал его в бегство. В июне 1944 года он был награжден орденом Красной Звезды.
За годы войны получил четыре ранения. Победу встретил в Чехословакии.
После войны работал на заводе «Эльта». Умер 14 июня 1978 года.
Н. КОНОВАЛОВА,
невестка.

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