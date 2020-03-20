Антисептики есть.

Здравствуйте, подскажите, где можно купить антисептические средства для обработки рук и внешней среды?

Елена

(по телефону)

Елена (по телефону)

На вопрос отвечает сотрудник отдела по работе со средствами массовой информации Центра медицинской профилактики.

В аптечной сети «Липецкфармация», а в вашем городе таких аптек 10 (пл. Победы, 1; ул. Советская, 62; Мира, 95 и 132; Октябрьская, 28; Орджоникидзе, 44; Гагарина, 5; Новолипецкая, 20; Героев, 19; пос. Строитель, 25), в достаточном количестве имеются антисептические средства для обработки рук и внешней среды (бытовых поверхностей, помещений). На прилавках они представлены различных форм выпуска, объемов (от 30 мл до 1 л) и ценовых категорий (от 20 до 800 руб).

Для обработки рук имеется порядка 27 наименований (гели, спреи, пенки, растворы), для обработки поверхностей — 8, для уборки помещений — 3.

Вся продукция имеет соответствующие документы по качеству и срок годности. Ассортиментные линейки антисептических средств пополняются и обновляются регулярно.