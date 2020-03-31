Беспроцентные кредиты на зарплаты будут выдаваться исходя из МРОТ

Крупнейшие банки – Сбербанк и ВТБ – рассказали, как будет работать запущенная совместно с правительством программа кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей под 0% для выплаты зарплат. Сбербанк первый такой кредит уже выдал, ВТБ планирует начать 31 марта.

Срок ведения деятельности компании, которая хочет получить такой кредит, должен быть не менее года. Кредиты будут краткосрочными – максимум на шесть месяцев, до 1 октября, говорится в сообщении Сбербанка. Сумма кредита будет определяться так: численность сотрудников предприятия, умноженная на МРОТ и на шесть (исходя из срока кредитования).

Это много меньше реальных зарплат. МРОТ, например, в Москве – 20 195 руб., а средняя номинальная заплата в январе составляла 88 845 руб.Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплатыНо компании с опаской относятся к такой помощиЭкономика

В программе участвуют все банки, при этом кредитование осуществляет банк – держатель зарплатного проекта предприятия, говорится в сообщении Сбербанка. Для клиентов Сбербанка такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется. Кредиты будут предоставляться на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения один день по минимальному пакету документов, отмечается в сообщении ВТБ.

Проект правительства и госбанков по кредитованию бизнеса на выплаты зарплат анонсировал на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов: он будет реализован с помощью кредитной линии Центробанка в размере 150 млрд руб.

Объем программы составит 130 млрд руб., а потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около 5 млрд руб., приводятся в сообщении Сбербанка слова зампреда правления Анатолия Попова: потенциальному заемщику для получения этого кредита нужно обратиться в свой зарплатный банк.

Несмотря на то что в сообщении Сбербанка говорится, что участвовать могут все банки, у ЦБ все же есть ограничения: кредитовать по такой программе смогут только банки с рейтингом АА(RU) по классификации АКРА или ruАА по классификации «Эксперт РА», а банки, не имеющим такого рейтинга, – при наличии поручительства корпорации МСП. ЦБ будет выдавать банкам кредиты под 4% на один год, ставка не должна будет превышать установленного программой уровня в течение первых шести месяцев. Под эти требования попадают восемь банков с госучастием, один частный банк и 22 банка с иностранным капиталом.

Ассоциация банков России (АБР) выступила с предложением предоставлять рефинансирование ЦБ без поручительства под кредитование банками субъектов компании МСП при наличии кредитного рейтинга не ниже А-.

«Ведомости» направили запрос представителям Белоусова и Банка России.

«Пособие для выживания»

Расчет размера кредита исходя из МРОТ никак предпринимателям не поможет – такая сумма больше похожа на пособие для выживания, считает член правления «Опоры России» Наталия Ушакова. Лучше бы использовали социальные выплаты из Фонда социального страхования – для этого никаких весомых поправок вводить не нужно, предлагает она: это было бы правильным и взвешенным решением. Уже сейчас начнется очередной период выплаты авансов, а деньги брать негде, обращает внимание Ушакова: и в такой ситуации бизнесу предлагают в качестве поддержки дополнительный долг, даже пусть и под ноль процентов.

В первую очередь такие кредиты помогут удержать узкопрофильных специалистов, но таких не очень много, говорит председатель совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова: а работников общей квалификации потом нанять не составит труда. И сумма по МРОТ получается очень маленькой – непонятно, откуда работодателю брать деньги, чтобы покрыть остальную зарплатную часть, обращает внимание она: пару месяцев некоторые компании, возможно, смогут платить, используя свою «подушку» ликвидности, но с текущим спросом это долго не продлится. Помогать нужно за счет бюджета, а не предлагать бизнесу брать на себя дополнительные долги, даже под ноль процентов, заключает Нестерова.

Таких мер мало, к тому же кредит, даже с нулевой ставкой, все равно потом нужно будет вернуть, говорит председатель совета директоров «Градиент Альфа инвестментс групп» и член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин, а как будет складываться ситуация, никто не знает: кризис еще даже не вступил в максимальную фазу. Больше похоже на пособие по безработице, но даже оно в конечном счете из кармана работодателя, потому что ему придется возвращать деньги банку, отмечает он.

