Установлен особый порядок деятельности общежитий, гостиниц, санаториев, пансионатов, подведомственных Минобрнауки России, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

Приказом Минобрнауки России от 19.03.2020 N 453″О деятельности общежитий, гостиниц, санаториев, пансионатов, домов отдыха и иных мест пребывания организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации» установлен особый порядок деятельности общежитий, гостиниц, санаториев, пансионатов, подведомственных Минобрнауки России, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Предписано, в том числе:

усилить меры по содержанию помещений в надлежащем состоянии в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами, соблюдению правил гигиены проживающих в них граждан с учетом предписаний, указаний и рекомендаций Роспотребнадзора;

приостановить проведение в общежитиях, гостиницах, санаториях, пансионатах, домах отдыха и иных местах пребывания досуговых и иных массовых мероприятий с участием проживающих и иных граждан;

установить график пользования (режим работы) помещениями санитарно-бытового назначения, помещениями для организации общественного питания, бытового обслуживания во избежание скопления большого количества проживающих;

временно отселять в случае острого заболевания проживающих на основании рекомендации врачей.

Первый заместитель прокурора города Д.В. Мальцев