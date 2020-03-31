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COVID-19

Здесь маски есть!

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ООО «Кружевной край» и фабрика НХП «Елецкие кружева» временно перепрофилировались на выпуск защитных масок.

Оба предприятия шьют их из хлопковых тканей. Безусловно, подобная продукция не характерна для фабрик, где главная специализация — выпуск эксклюзивных изделий, которые украшают интерьеры и любимы модницами не только в России, но и за рубежом. Однако предприятия малого бизнеса социально ориентированы, потому не могли остаться в стороне и не откликнуться на призыв администрации города помочь в обеспечении горожан защитными средствами.

Ирина Сергеевна Рогалева — модельер-конструктор, в данный момент занята выкраиванием масок.


Маски, выпускаемые кружевницами, не медицинские — они имеют статус защитных. Однако в отличие от своих собратьев, которые одноразовые и ныне в огромном дефиците, эти, хлопковые, многоразовые. Их точно так же можно использовать в течение двух часов, а затем постирать, погладить горячим утюгом и снова надеть.
ООО «Кружевной край» продает маски населению, а также выполняет заказы организаций и учреждений. На их изготовлении заняты практически все работники, ежедневно здесь выдают на-гора до тысячи штук. На фабрике «Елецкие кружева» всего за несколько дней было пошито более 3 тысяч масок, они в том числе предназначены для тех, кто находится в зоне риска — медицинские работники, полицейские и представители других профессий.
…В годы войны елецкие кружевницы бросили выплетать кружево и переключились на пошив чулок, носков, рукавиц и прочей необходимой для фронта продукции. Борьба с распространением коронавируса — та же война с инфекцией за здоровье и жизнь людей. Вот такая неожиданная образовалась параллель…

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