Не летом, а весной

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Коллектив бассейна «Виктория» использует временную приостановку его работы для проведения традиционной ежегодной профилактики (прежде это делали летом).

Как рассказал директор ФОК «Виктория» А. Н. Аникеев, прежде всего внимательно просматривается и оценивается состояние технологического оборудования, начиная от кранов, труб и освещения и заканчивая приспособлениями для фильтрации воды. Ведь бассейн — это сложное инженерное сооружение, в котором все его составляющие крепко взаимосвязаны. Например, если нарушится работа вентиляционной системы, то выросшая влажность воздуха сделает невозможным не только плавание, но и само пребывание посетителей на территории бассейна.

Главный инженер С. Н. Мясоедов проводит профилактические работы.



Два дня понадобилось специалистам для скачивания воды — а это 500 кубометров — в канализацию. Сухая чаша бассейна дает возможность провести ряд работ. Например, провести ревизию и реставрацию специальной пленки, которая покрывает всю поверхность, поменять форсунки — через них происходит необходимая для нормальной работы бассейна циркуляция воды, а также донные сливы. Особого внимания требуют и поплавки, разделяющие водную гладь бассейна на дорожки — их здесь более полутора тысяч! Их снимают с канатов, затем с помощью специального состава убирают известковый камень, хорошенько промывают и снова нанизывают на веревки.

Все эти и другие профилактические и ремонтные работы в бассейне планируют закончить к 12 апреля. Если ситуация по борьбе с вредным вирусом стабилизируется и все ограничения на посещение культурно-массовых и спортивных учреждений будут сняты, работникам бассейна понадобится всего несколько дней, чтобы закачать воду, проделать с ней все необходимые манипуляции и быть готовым к приему первых посетителей.

Одновременно с работами в бассейне приводится в порядок вся территория ФОКа. Здесь производится покраска всего оборудования, лавочек, ограды и других предметов.

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На ФОКе еще заняты и… контролем за молодыми людьми, которые никак не хотят смириться с закрытием любимого места тренировок. Дня не проходит, чтобы сторожа не устраивали погоню за нарушителями режима, желающими проникнуть на территорию ФОКа. Никто не спорит: занятия спортом — дело хорошее, нужное и правильное. Но в данном случае дисциплина и самоконтроль — превыше всего. С закрытием спортзалов и стадионов смирились даже известные спортсмены, звезды. При этом они отлично поддерживают форму в домашних условиях и призывают всех следовать их примеру. Ведь им лучше других известно, что победа достигается только совместными усилиями…