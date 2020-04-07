Продление ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Липецкой области Российской Федерации

3.04. 2020 г. № 431

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа город

Елец от 27.03.2020 №389

«О дополнительных мерах по защите

населения городского округа город Елец

в связи с угрозой распространения

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

(с изменением от 30.03.2020 №398)

Во исполнение постановления администрации Липецкой области от 26.03.2020 №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области», в соответствии с распоряжением администрации Липецкой области от 10.03.2020 №102-р «О введении режима повышенной готовности на территории Липецкой области», постановлением администрации городского округа город Елец от 10.03.2020 №275 «Об обеспечении режима повышенной готовности на территории городского округа город Елец», учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации городского округа город Елец от 27.03.2020 №389 «О дополнительных мерах по защите населения городского округа город Елец в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменением от 30.03.2020 №398) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года» заменить словами «с 28 марта 2020 года и до отмены мер, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;

1.2. в пункте 2 слова «в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года» заменить словами «с 28 марта 2020 года и до отмены мер, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Направить настоящее постановление в ОМВД России по городу Ельцу для принятия мер в соответствии с действующим законодательством. Комитету информационных технологий администрации городского округа город Елец (И.Г. Колосова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа город Елец в сети «Интернет» и на информационных ресурсах подведомственных учреждений. Настоящее постановление опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя». Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н.М. Родионова.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских