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"Молодёжка"

Делай добро, и оно к тебе вернется

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Маруся БЫКОВА

В Ельце волонтеры и добровольцы активно помогают пожилым в рамках акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе.

Ельчане уже успели помочь 9 людям, которые сейчас находятся дома на самоизоляции. На этой неделе неравнодушная молодежь отправится еще по трем адресам, доставит продукты, лекарства и хозяйственные товары.

Арина Цурукина после посещения пожилых людей.


Если вам, вашим близким или родным нужна помощь, можно позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-200-34-11 (бесплатно). По этому же номеру, а также на сайте мывместе2020.рф можно записаться в волонтеры. Условия: возраст от 18 до 50 лет, отсутствие хронических заболеваний дыхательной системы.
Заявку на вхождение в волонтерский корпус можно подать по 4 основным направлениям: покупка и доставка товаров первой необходимости, оказание психологической и юридической помощи, онлайн-поддержка и консультация.
Арина Цурукина, студентка Елецкого колледжа искусств им. Т. Н. Хренникова, занимается волонтерской деятельностью около двух лет. На это ее подвигла руководитель коллектива театра огня и света «Flame» Екатерина Соловых, которая сама является добровольцем. Арина попробовала и увлеклась. В рамках этой акции девушка успела пока помочь не очень многим, но режим самоизоляции продлен, звонков поступает все больше, поэтому Арина будет продолжать поддерживать пожилых людей.
Студентка рассказала, что в основном заказывают доставку необходимых продуктов в соизмеримых ценах и базовых лекарств. В связи со сложившейся ситуацией бабушки и дедушки относятся к волонтерам настороженно, это Арина считает правильным. Заразиться можно от банального разговора с человеком, а учитывая, что пожилые находятся в наибольшей опасности, осторожность соблюдать просто необходимо. Но радует то, что встречают всегда очень радушно, понимая, что им помогают от чистого сердца.
Арина признается, что сама тщательно соблюдает все меры предосторожности: каждые полтора часа меняет маску, руки обрабатывает каждый час.
Сейчас девушка обучается в дистанционном режиме. Она признается, что так сложнее. Ее будущая профессия — живописец. Много домашних заданий, лекций. Приходится работать по фотографиям, а ошибки не сразу видны. Да и преподавателям тяжелее объяснить и исправить недочеты на расстоянии. Помимо этого девушка успевает помогать маме и поиграть с младшими сестрами и братом.
— Я понимаю, что в состоянии сбегать до магазина и приобрести себе в дом то, что необходимо, а пожилым людям это сделать непросто, тем более они в особой зоне риска. Поэтому считаю, мы, молодежь, обязаны помогать, делать добрые дела. Только объединившись, мы сможем справиться со всеми трудностями, — подытожила Арина.

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