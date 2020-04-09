Адольф ШЕВЕЛЮК

115 лет назад, 23 марта 1905 года, в Ельце родился изобретатель и писатель Вадим Дмитриевич Охотников.

Его называли русским Эдисоном. Он автор первой системы звукозаписи в кино, новых видов вооружения. А кроме того, В. Д. Охотников пробовал свои силы в писательском труде. Им были написаны научно-фантастические повести «История одного взрыва», «Новое зрение» и другие.



Жил он в Ельце в младенческом возрасте у отца, Дмитрия Ивановича Охотникова, на улице Торговой в собственном доме. А затем мама Анастасия Николаевна Котельникова, разойдясь с его отцом, переехала к своему брату-агроному Григорию Николаевичу Котельникову в город Лохвиц Полтавской губернии.

После революции мать Вадима погибла от рук белогвардейцев, он остался предоставлен самому себе. Работал с 14 лет, был активистом городской комсомольской организации. По направлению учился в Ленинградском институте инженеров звукового кино, одновременно работая на кинофабрике.

Вадим Дмитриевич Охотников — автор более 50 крупных изобретений, руководитель большой исследовательской лаборатории. Занимаясь еще и литературным творчеством, он не считал себя фантастом, полагал, что главной его задачей как писателя остается «возбудить у юного читателя творческий интерес к технике, неистребимое желание дерзать, созидать». Профессиональный изобретатель, он и писал о том, как интересно изобретать.

Супруга В. Д. Охотникова — детская писательница Валентина Осеева-Хмелева. Она автор детских книг «Рыжий кот», «Бабка», «Волшебное слово», «Отцовская куртка», «Мой товарищ», повести «Васек Трубачев и его товарищи» (Сталинская премия третьей степени 1952 года), а также в значительной мере автобиографических «Динка» и «Динка прощается с детством», ставших классикой отечественной детской литературы.

Могила нашего земляка на старокрымском кладбище — рядом с могилой Александра Грина. На надгробном постаменте надпись: «Изобретатель, писатель Охотников Вадим Дмитриевич. 23.03.1905 — 30.07.1964». Сзади постамента красуются изображения всех его изданных книг.