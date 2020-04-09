Лучший наставник живет в Ельце

Заместитель главного конструктора АО «Энергия» Галина Сергеевна Громова стала победителем первого регионального этапа пилотного конкурса «Лучшие практики наставничества» в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи».

Средний возраст сотрудников отдела главного конструктора — 38 лет, из них почти 80 процентов — молодые специалисты. Научить их работать в команде, максимально освоить секреты профессии, а также современные методы и приемы труда и при этом раскрыть потенциал начинающих — задача, с которой успешно справляется Г. С. Громова. Она считает, что карьера инженера-конструктора успешно складывается поэтапно, с повышением квалификации и приобретением опыта в реальных разработках. Поэтому для сохранения и передачи уникального опыта конструкторских идей в области химических источников тока заместитель главного конструктора Г. С. Громова, имеющая более 30 лет стажа, передает молодежи свой опыт, знания и навыки. Она не только контролирует работу подчиненных, но и подскажет, как избежать ошибок, сделать проект эффективным и востребованным.

Такой подход дает отличные результаты, подопечные Галины Сергеевны неоднократно становились призерами и победителями областных и всероссийских конкурсов «Инженер года», продвигаются по карьерной лестнице. Г. С. Громова — ветеран труда, награждена знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью», в прошлом году была занесена на региональную Доску почета «Трудовая слава Липецкой области».