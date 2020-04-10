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Бессмертный полк

Махортов Николай Алексеевич

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Мой брат родился в декабре 1926 года в Ельце в семье служащих. Учился в школе № 3.
Когда брат учился в 8-м классе школы № 5 (во время войны она стала мужской школой № 12 и располагалась на улице Ботанической, теперь ул. 9 Декабря), его повесткой вызвали в военкомат. Николаю было неполных 16 лет. В школе выдали справку об окончании 8 классов. Было это 8 мая 1942 года. А 10 мая семья уже провожала его на вокзале вместе с группой призывников.
Через месяц он прислал письмо, сообщил, что находится на Соловецких островах. Здесь размещалось мореходное училище. Брат осваивал специальность моториста. В свободное от занятий время курсантов посылали на разгрузку кораблей, которые приходили из Англии с военными грузами для СССР. Северный порт постоянно подвергался налетам фашистской авиации. Во время одного из них Николай получил ранение в ногу.
Практику курсанты проходили на торпедных катерах, которые назывались «малыми охотниками». Эти быстроходные суда использовались для ведения разведки и уничтожения вражеских кораблей.
Служба матроса Н. А. Махортова началась на Черном море, куда выпускников училища переправили по железной дороге вместе с катерами. После освобождения Крыма они получили место приписки — порт Балаклава. Задачей катерников было обнаружение кораблей и подводных лодок врага. Николаю приходилось нелегко: в моторном отделении суденышка температура во время боевых операций поднималась до 50 — 60 градусов. Случалось, что от жары матросы теряли сознание, их выносили наверх, чтобы привести в чувство.
Даже после изгнания основных сил фашистов с Черноморского побережья советские торпедные катера еще долго продолжали находить и топить немецкие подводные лодки.
Но вот кончилась война. Николая демобилизовали в 1947 году, брат вернулся домой. За время службы на флоте его наградили несколькими медалями.
Получив в Ельце среднее образование, Николай уехал в Москву, закончил Высшее техническое училище имени Баумана, работал в столице инженером на предприятиях газового хозяйства. Увлекался плаванием на байдарке, рыбной ловлей. Умер в 1991 году.
М. МАХОРТОВ,
брат.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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