Медведева Александра Николаевна

очу рассказать о своих родителях — участниках Великой Отечественной войны. Они из одной деревни Алексеевки Чибисовского района тогда еще Орловской области.

Мой отец Н. И. Другашов родился 4 ноября 1923 года. 15 сентября 1941 года семнадцатилетним парнем был призван военным комиссариатом на военную службу и направлен в Камышловское военно-пехотное училище на обучение. С марта 1942 года в составе 618-го стрелкового полка участвовал в военных действиях. Свой боевой путь прошел в пехоте 3-го Белорусского фронта. Это значит — передний край, нередко рукопашные бои, артобстрелы и авианалеты противника. Папе посчастливилось: он выжил, хотя были ранения и жуткие переживания. Как забыть гибель друзей, переправы в ледяной воде, пребывание сутками в сыром холодном окопе? Все это сказалось в дальнейшем на его здоровье.

За храбрость, стойкость, мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Н. И. Другашев был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Для него в мае 1945-го война не закончилась. Он служил в составе отдельного батальона связи до марта 1947 года в Китае. Подробно об этом отец не распространялся, говорил: нельзя.

Теперь расскажу о маме — А. Н. Медведевой. Родилась она 11 октября 1921 года в той же деревне, что и папа. Закончив медучилище, попала по распределению в Махачкалу, а уже оттуда ушла на фронт. Выносила на себе раненых с поля боя, работала в прифронтовом госпитале. Бывало, что по нескольку суток не спала — столько было раненых. Про Сталинградское сражение рассказывала, что все кругом горело, даже река Волга была в огне. Не хватало медикаментов, перевязочного материала. Взрывы. бомбежки, свист пуль и кругом пламя. За отличную работу мама награждена медалью Жукова, имеет ряд благодарностей от командования. Так уж случилось, что для нее война закончилась в конце 1943 года.

На родине работала фельдшером в фельдшерском пункте, а когда вернулся отец, они поженились. Работали, воспитали пятерых детей. Добрую память они оставили после себя и продолжение рода — 11 внуков и внучек. Мы помним и всегда будем помнить о них.

Л. НОВОСЕЛОВА,

дочь.

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