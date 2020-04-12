Как получать государственные услуги в эпоху коронавируса

Текст: Алексей Дуэль

Российская газета

COVID-19 шагает по планете, не слишком считаясь с планами и жизненными ситуациями людей. У кого-то заканчивается загранпаспорт, у кого-то подходит к концу срок действия водительских прав. А другим исполняется 14 лет и приходит время получать свой первый паспорт. Мы уже привыкли, что по любому подобному поводу надо идти в ближайший МФЦ и там все сделают — причем весьма оперативно и толково. Однако до конца апреля все МФЦ закрыты. И надо искать иные пути.



«Физический доступ в МФЦ закрыт, но электронные заявления на сайте госуслуг по-прежнему принимают, — объясняет старший юрист юридической компании a.t.Legal Полина Гудкова. — Это позволяет решить значительную часть вопросов. Несмотря на все ограничения, пользователям остались доступными две с половиной сотни различных услуг».

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Получить паспорт или поменять водительские права можно, подав заявление на сайте госуслуг. Затем надо будет обратиться в выбранное время в нужное подразделение МВД или ГИБДД. То есть по сути ничего не изменилось, кроме места оказания услуги. Раньше большинство опций были доступны непосредственно в МФЦ.

Единственная проблема, которая может возникнуть, уровень аккаунта на сервисе Госуслуг. И для получения паспорта, и для смены прав нужна подтвержденная личность пользователя. В обычной ситуации это опция была доступна в помещении того же МФЦ. Сейчас же надо искать другие пути. Например, это можно сделать в онлайн-приложениях некоторых банков, в том числе Сбера. Кроме того, есть еще целый перечень организаций, размещенный на портале госуслуг, куда можно обратиться с той же целью при личном визите. Многие из них работают несмотря на пандемию. Там же указаны контактные телефоны, так что перед посещением всегда можно позвонить и убедится в готовности подтвердить ваш аккаунт. Услуга бесплатна. Тем не менее, этот этап может оказаться наиболее трудоемким для тех, кто не озаботился подтверждением своей личности заранее.