Михайлов Тихон Дмитриевич

Мой отец родился в августе 1921 года в Ельце. В 1940 году закончил фельдшерско-акушерскую школу, в мае 1941 года его призвали в Красную Армию. На фронт он попал с первого дня войны. В Великой Отечественной участвовало пятеро братьев папы, двое из которых домой не вернулись.

Т. Д. Михайлов был фельдшером батальона 149-й стрелковой дивизии, сражавшейся на Западном фронте под Смоленском. Там шли ожесточенные, кровопролитные бои, в которых погибли тысячи солдат и офицеров. Отец чудом остался жив, оказывая помощь раненым и больным.

Тихон Дмитриевич прошел всю войну. День Победы встретил в Берлине. Службу закончил в Австрии в декабре 1945 года. Отсюда он вернулся домой, в Елец. Проработал в железнодорожной больнице 51 год разъездным фельдшером, заведовал здравпунктами. Кроме того, много лет работал в больнице неосвобожденным председателем профсоюзного комитета, активно участвовал в деятельности драматического кружка клуба железнодорожников. Фронтовик и ветеран труда награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, значком «Отличник здравоохранения».

Умер Тихон Дмитриевич в августе 2015 года. Я свято храню память о моем отце, как о самом светлом, добром, порядочном и честном человеке.

В. МИХАЙЛОВ,

сын.

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