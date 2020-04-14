Игорь Артамонов поставил задачу выйти из эпидемиологического кризиса с минимальным ущербом для экономики Липецкой области

Свыше 200 руководителей промышленных предприятий, крупных строительных организаций и представителей АПК региона сегодня приняли участие в совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провел глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В ходе работы обсуждался целый ряд важных для экономики региона вопросов. В частности, говорилось, что в начале следующей недели планируется рассмотреть возможность перехода с заявительного на уведомительный характер допуска к работе предприятий в период до 30 апреля. Сейчас разрешения получили уже более 500 организаций региона, где в среднем трудятся около 70% сотрудников.

Открывают производство большинство промышленных, перерабатывающих и строительных компаний. Под запретом останется работа организаций торговли, в основном непродовольственных товаров и услуг. Ситуацию в этих сферах в администрации области планируется рассматривать в течение следующей недели с учетом заболеваемости. «Мы должны выйти из эпидемиологического кризиса с минимальным ущербом для экономики Липецкой области», – поставил задачу Игорь Артамонов.

На совещании отмечалось, что Липецкая область стала первым регионом Черноземья, принявшим нормативные акты по штрафным санкциям для предприятий, не соблюдающих санитарный режим. Все руководители, уведомившие администрацию о выходе сотрудников на работу, должны обеспечить перевод на дистанционный режим работы или в отпуска сотрудников старше 65 лет или имеющих заболевания, дистанцирование сотрудников, обработку антисептиками рук, измерение температуры при входе и каждые шесть часов, масочный режим со сменой маски каждые два часа и влажную уборку помещений с дезинфекторами с такой же периодичностью.

Для контроля соблюдения этих норм все отраслевые управления администрации Липецкой области получили полномочия на проведение проверок и составление протоколов об административных правонарушениях. Штраф при любых нарушениях – 50 тысяч рублей. Но если нарушение повлекло угрозу жизни и здоровья, то есть на предприятии произошла вспышка заболевания, то размер штрафа – до 1 млн рублей.

Завершая совещание, Игорь Артамонов поблагодарил представителей бизнес-сообщества Липецкой области, которые, понимая свою социальную ответственность в сложившейся ситуации, перечислили пожертвования в «Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка». «Сегодня мы начинаем первые выплаты. Поступившие от предпринимателей средства будут расходоваться на основании заявок от наиболее пострадавших жителей и организаций региона с целью приобретения медицинских препаратов и оборудования, ликвидации последствий распространения инфекции», – сообщил Игорь Артамонов.