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Новости области

Повышен прожиточный минимум

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Глава администрации Липецкой области по представлению регионального управления труда и занятости подписал постановление о прожиточном минимуме в I квартале 2020 года. По сравнению с минимумом IV квартала 2019 года он вырос для всех групп граждан.

Среднедушевой прожиточный минимум в I квартале 2020 года составил 9 345 рублей, тогда как в прошлом квартале его величина равнялась, всего лишь, 9 169 рублям. Прожиточный минимум для трудоспособного населения вырос с 9 914 рублей до 10 095 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум в I квартале 2020 года составил 7 835 рублей (ранее – 7 710 рублей), для детей – 9 553 рубля (ранее – 9 308 рублей).

Влияние прожиточного минимума распространяется на многие сферы:

1. Оценивается уровень жизни населения, на основании этой оценки реализуется социальная политика и социальные программы.

2. Рассчитывается минимальный размер оплаты труда в целом по Российской Федерации.

3. Определяются размеры различных мер социальной поддержки: пособий, стипендий, пенсий и социальных выплат малоимущим гражданам и семьям со стороны государства.

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