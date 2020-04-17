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Коронавирус

Разъяснение правил пропускной системы, которая будет действовать в Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце

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Липецкаяобласть.рф

В Липецкой области приняты дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце будет действовать пропускной режим. Выйти из дома в указанных городах можно будет по специальному коду.

Разъяснения правил пропускной системы:

Текст дополняется по мере поступления вопросов от жителей области.

Где вводится пропускная система?

— С 17 апреля в Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце вводится пропускной режим. Соответствующее постановление подписал глава региона. Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принимаются на основании Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в целях реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области, установленных постановлением администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области».

С какого числа вводится пропускная система?

— С 17 апреля 2020 года. До этого дня система работает в тестовом режиме.

Почему вводится пропускная система?

— Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в указанных городах. Там были зафиксированы основные очаги распространения коронавирусной инфекции и есть предпосылки к резкому росту заболеваемости.

Как получить пропуск?

— Позвоните по бесплатному номеру: 8-800-450-48-58.

Затем введите в телефоне серию и номер паспорта, либо дождитесь ответа оператора.

При звонке с мобильного — в ответ придёт смс с кодом пропуска.

При звонке со стационарного телефона — код будет дважды продиктован автоинформатором.

При выходе из дома возьмите с собой паспорт и код пропуска.

Для чего нужен пропуск?

— Посещение магазина/аптеки;

— Посещение банка/почты/госучреждения;

— Посещение медицинского/ветеринарного учреждения;

— Поездка на дачу/ доставка продуктов недееспособным родственникам;

— Получение бытовых услуг (парикмахерские, химчистки и т.д.).

Когда не нужен пропуск?

— Вынос мусора;

— Выгул собаки в пределах 100 метров от дома;

— Если Вы сотрудник работающего предприятия и у вас есть справка с места работы.

Какие документы я должен брать с собой, выходя из дома?

— Паспорт, на который оформлен пропуск. Сотрудники полиции будут проверять код пропуска и его соответствие вашему паспорту.

С какого момента начинает действовать пропуск?

— Сразу с момента оформления. К сожалению, оформить пропуск на определенное время пока нельзя. Но мы работаем над этим.

Сколько действует пропуск?

— Это зависит от категории.

Посещение магазина/аптеки – 1 час;

Посещение банка/почты/госучреждения – 2 часа;

Посещение медицинского/ветеринарного учреждения — 6 часов;

Поездка на дачу/доставка продуктов родственникам – 2 часа;

Получение бытовых услуг (парикмахерские, химчистки и т.д.) – 2 часа.

Сколько пропусков я могу оформить за 1 день?

— Два любых пропуска на одного человека.

Есть ли какие-то ограничения по дням — можно ли заказывать пропуск ежедневно?

— Ограничений по дням нет.

Если человек направляется куда-либо с ребёнком, на ребёнка тоже нужен пропуск?

— Пропуск ребёнку до 14 лет не требуется. Ребёнок старше 14 лет может перемещаться с паспортом и смс-пропуском.

Могу я со своего телефона оформить пропуск на другого человека? Например, родственника или знакомого?

— Можете. Но при оформлении пропуска вы должны указать серию и номер паспорта именно этого человека. А затем сообщить ему код пропуска.

Как получить пропуск гражданам иностранного государства, не имеющим паспорта РФ. Что делать, если паспорт не российский?

— Если вы официально трудоустроены — получите справку от работодателя. Если вы студент, то получите справку в ВУЗе. Сотрудникам предприятий экономической зоны «Липецк» и их родственникам следует обратиться в ОЭЗ «Липецк».

Если жители вдвоем едут на авто – нужно ли оформлять пропуска на каждого, находящегося в автомобиле?

— Да, пропуска нужны всем: и водителю, и пассажиру.

Я живу в Липецком районе, я должен оформлять пропуск, приезжая в Липецк?

— Да. Перед въездом в Липецк вам следует оформить пропуск, указав цель приезда. Аналогичное правило действует и в отношении остальных населённых пунктов, где введена пропускная система.

Если я опоздаю на 5 минут из магазина — меня оштрафуют?

— Сотрудники полиции будут вести себя лояльно. Особенно в первые дни действия режима. Но регулярно нарушать не стоит.

Почему пропуск в магазин на 1 час? До него идти 10-20 минут, в зависимости от возраста.

— Закажите первый пропуск, чтобы дойти до магазина, а перед выходом из магазина — второй, чтобы вернуться.

Как я успею съездить на дачу и обратно за два часа?

— Вам необходим пропуск для перемещения по территории с действующим пропускным режимом.

Таким образом, вы оформляете первый пропуск перед выездом на дачу.

А второй перед выездом с дачи.

Мне нужно съездить в отдалённый магазин. Я не успею за час.

— Оформите один пропуск перед выездом в магазин, а второй выходя из магазина.

Я должен получать пропуск, если у меня направление к врачу с конкретной датой и временем?

— Да. Вам необходимо оформить пропуск для посещения медицинского учреждения.

Один член семьи возит другого на работу, а сам возвращается, какую цель поездки ему выбрать?

— Такая цель поездки не предусмотрена. Предлагаем выбрать любую другую цель.

Есть справка с места работы, но сотрудник задержался на работе. Пропуск нужно заказывать на обратную дорогу?

— Если работник имеет справку от работодателя, он может возвращаться с работы в любое время, в зависимости от фактического окончания исполнения трудовых обязанностей.

Можно ли с сотового телефона получить пропуск без набора цифр в тоновом режиме, общаясь с оператором?

— Мы рекомендуем вводить данные в тоновом режиме. Это снизит нагрузку на операторов и сократит время ожидания в очереди дозвона. Получать пропуска через оператора следует, если ваш телефон не поддерживает тоновый набор. В ближайшее время опция станет доступна.

Нужен ли пропуск для жителей других районов при поездке в Липецк, Елец, Задонск, Чаплыгин?

— Да, для жителей других районов нужны смс-пропуска для перемещения по территории с действующим пропускным режимом. Смс-пропуск нужно заказать до въезда на территорию с действующим пропускным режимом.

Нужен ли пропуск при передвижении между регионами на собственном авто (в связи с необходимостью лечения в другой области). Если человек едет из соседнего региона нужен ли пропуск?

— Да, смс-пропуск понадобится, если маршрут следования будет проходить по территориям городов Липецк, Елец, Чаплыгин, Задонск. Получить пропуск может житель любого региона РФ, позвонив по номеру 8-800-450-48-58.

Если нужен срочно пропуск, а система дала сбой или большая очередь к оператору?

— На данный момент работает 350 каналов, то есть 350 человек одновременно могут быть на линии и получать пропуска. В ближайшее время количество каналов будет расширено до 500.

Если я еду на дачу и по дороге заеду в магазин – это можно?

— С смс-пропуском «на дачу» по дороге вы имеете право заехать в магазин.

В Липецкой области проживает 1733 инвалида по слуху, далеко не все они могут пользоваться смартфонами, как им быть?

— Инвалидам по слуху или по зрению можно воспользоваться помощью диспетчеров Всероссийского общества глухих/слепых.

Нужен ли пропуск для граждан, едущих транзитом через территорию области?

— Транзитный транспорт, проезжающий через Липецкую область, останавливать не будут.

Что делать, если паспорт утерян или находится на замене?

— Обратитесь за справкой в УМВД, в которой будет указан номер вашего паспорта.

Нужно ли оформлять пропуск по уходу за родными в больнице?

— В больницах области введён карантин. Посещения запрещены.

Что делать, если надо уехать на дачу с ночёвкой?

— Вам необходимо заказать один смс-пропуск для поездки на дачу, на обратном пути-второй для возвращения домой.

Нужно ли оформлять пропуск в роддом?

— Да, в роддом нужно оформлять смс-пропуск на посещение медучреждения.

Если необходимо выйти в ближайший магазин через дорогу – нужно оформлять пропуск?

— Да, нужно.

Если на садовом участке нет приёма сети сотовой связи – как заказать пропуск на обратную дорогу?

— Доехать до места, где есть связь и заказать оттуда.

Как заказать пропуск одиноким людям пожилого возраста, которые не смогут справиться с его оформлением?

— По мере снижения количества вопросов от жителей, будет открыта возможность заказывать пропуск через операторов ЕДС. Воспользоваться ей можно будет по тому же номеру 8-800-450-48-58

Нужен ли пропуск сотрудникам компании из другого района или региона, которые осуществляют доставку продукции в Липецк, Елец, Задонск, Чаплыгин?

— Нет, но у них на руках должны быть сопроводительные документы на груз и справка от работодателя, что они работают в данной организации, которая имеет право осуществлять деятельность в период действия ограничительных мер.

Нужен ли пропуск нотариусам, адвокатам, работникам прокуратуры, судов, других госорганов, чья деятельность направлена на защиту жизни, здоровья, и иных прав и свобод граждан?

— Нет, в этих случаях пропуск не требуется, поскольку на них не распространяется режим самоизоляции.

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