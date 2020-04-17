Время для чтения, творчества и сада

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

«Чем вы занимаетесь, находясь дома на самоизоляции»? Вот как на этот вопрос «Красного знамени» отвечали опрошенные ельчане.

Н. А. ВАСИЛЬЕВА,

заместитель директора ООО «Альянс»:

— Появившееся свободное время использую по-разному. Например, с увлечением читаю книги по истории Российской империи: хочу подробнее узнать о династии Романовых. Рисую карандашом, в основном пейзажи, вспоминаю места, где довелось побывать, переношу их на бумагу. А порой просто фантазирую и придумываю несуществующие края…

Много занимаюсь домашними делами — есть возможность опробовать новые рецепты и побаловать вкусняшками моих любимых мужа и дочь. Работу тоже не забываю — занимаюсь насущными делами предприятия дистанционно. Очень надеюсь, что самоизоляция скоро закончится, коронавирус отступит, и тогда мы все вернемся к прежней жизни и работе в привычном русле.

Л. Н. КУЗИНА,

ветеран труда:

— С началом весны мы всегда перебираемся в наш домик в деревне недалеко от Ельца, там у нас небольшое хозяйство — кролики и куры, сад, огород. В этом году успели покинуть город еще до наступления режима самоизоляции. Но и в деревне его соблюдаем. Скучать некогда: подошло время заниматься весенними работами. Например, смотрю, как перезимовали многолетние растения, убираю укрытия, занимаюсь выращиванием рассады для нового урожая и многим другим — весной в саду и огороде дел много, порой дня не хватает. А еще пеку пироги с яблоками, пирожки с повидлом, хочу освоить выпечку хлеба в обычной духовке — говорят, он получается ничем не хуже, чем в хлебопечке…

Н. А. Федорова демонстрирует скатерть.

Г. В. Федоров: «Новый наличник в елецком стиле».

Н. А. ФЕДОРОВА,

предприниматель:

— Мой девиз: «Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней». Поэтому свободное время используем с мужем для творчества. Задумок и идей полно! Например, вяжу крючком ажурную скатерть на большой обеденный стол, салфетки. Много вышиваю (работы Натальи Александровны украшают гостиницы «Лада» и «Снегири», которыми владеют Федоровы — Т. Щ.). Еще накроила наперников для чистки подушек: пока работники отдыхают, готовлю им задел для будущей работы. Муж тоже времени не теряет: изготовил столик и лавочки, выпиливает наличники с узорами, традиционными для нашего города.

А еще перечитала Теодора Драйзера, как же я его обожаю! Когда впервые в 17 лет прочла его романы, они воспринимались совсем по-другому, чем сейчас.

Е. И. САФОНОВА,

пенсионерка:

— Рекомендации нашего Президента В. В. Путина и местных властей оставаться дома мы с мужем дисциплинированно выполняем. Из дома выходим раз в неделю, в основном питаемся своими припасенными на зиму продуктами — картофелем, морковью, свеклой, луком, консервированными овощами, разными салатами, компотами, вареньем. Пришла весна, а с ней и заботы: у нас небольшой участок, на котором мы уже посеяли морковь и редис. В солнечные, теплые дни сидим на нашей лавочке, любуемся первыми весенними цветами — крокусами, подснежниками, скоро порадуют буйством красок ранние тюльпаны. А в ненастье и вечерами много читаем. Мы на протяжении нескольких десятилетий выписываем «Красное знамя», в киосках покупаю такие издания, как «Моя семья», «Хозяйство». Все они теперь выходят «толстушками», до самоизоляции прочитать все выпуски от корки до корки времени не хватало. Зато теперь есть возможность не спеша прочесть все материалы, обдумать, обсудить их, высказать свое мнение. Я еще люблю читать легкие, изящные рассказы Екатерины Вильмонт. Конечно, это не классика, но иногда хочется просто отвлечь себя чтением подобной литературы.

Е. В. ВОЛОШИНА,

ул. Вермишева:

— Быть постоянно дома — малоприятное времяпрепровождение. У меня, конечно, как и у всех, появилось много времени заняться домашними делами. Начала делать уборку там, где бы без этой самой самоизоляции ни за что бы не стала. Но я из той породы людей, которые в каждом негативе пытаются найти и хорошее. Вдруг поймала себя на мысли, что, проснувшись утром, не составляю мысленно список дел, которые должна сделать сегодня. Жизнь моя стала неспешной и размеренной. Я теперь не боюсь не успеть что-то сделать. Начала читать книги, как раньше. Много лет хотела разобраться в своей родословной, сделала первые попытки. И уже есть успехи. Оказывается, что это такое увлекательное занятие! Пришла к выводу, что если есть много свободного времени, то появляется желание для творчества. Даже из обычных продуктов для каждого дня хочется приготовить что-нибудь этакое.

М. Н. МИЛЕНИНА,

преподаватель Елецкого техникума железнодорожного транспорта:

— Мы перешли на удаленное обучение. Через специальные программы каждый преподаватель из дома будет проводить с учащимися видеоуроки согласно существующему на этот семестр расписанию.

Методы дистанционного обучения использовали разные: видеоконференции, в электронном виде отправляли задания, лекции, в таком же формате проверяли домашние задания и оценивали их.

Должна отметить, что почти все учащиеся относятся к сложившейся ситуации с пониманием, серьезно, не пропускают занятий и добросовестно, дисциплинированно выполняют задания. Поэтому для нас, преподавателей, мало что изменилось: мы точно так же, как и до самоизоляции, должны ежедневно готовиться к новым занятиям, изу-чать и штудировать специальную литературу, использовать современные методы обучения, проверять исполнение заданий, отвечать на вопросы учащихся. Мы понимаем: коронавирус уйдет, а знания у них должны остаться крепкие, прочные, которые затем будут использоваться в профессии.

Ю. П. РАЗИНКОВ,

пенсионер:

— Мы с женой любим работать на земле. Поэтому время, отведенное для самоизоляции, используем исключительно для наведения порядка и подготовки к новому сезону на своем участке. Ухаживаем за рассадой цветов, привели в порядок наши клумбы, теплицу, готовим землю под будущие грядки, проверили, как пережили бесснежную, с оттепелями зиму многолетние культуры и плодовые деревья, кустарники. На земле всегда много работы, так что скучать не приходится.

А когда наступают минуты отдыха, берем в руки книги. Жена сейчас, к примеру, читает Салтыкова-Щедрина, а я увлекся романами известного зарубежного прозаика Арчибалда Кронина — он шотландец, врач. Многие из его книг — бестселлеры, переведены на множество языков. Кронин привлекает тонкими жизненными наблюдениями, яркими образами героев, острыми диалогами. Некоторые из историй он брал из своей медицинской практики, умело смешивая реализм, романтику и социальную критику. Идеализированные герои этого автора всегда за справедливость. Кстати, именно Кронин — автор известного изречения «Мой дом — моя крепость». Получается, что оно очень актуально и созвучно с нынешней ситуацией — все мы сидим по домам и надеемся, что наши дома станут той крепостью, которая остановит распространение зловредного вируса…