В регионе установлены штрафы за нарушение режима самоизоляции.

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов внес в региональный парламент проект Закона об изменениях в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях. Предлагаемые поправки устанавливают ответственность в регионе за нарушение режима самоизоляции. Сегодня документ на внеочередной 37-й сессии рассмотрели депутаты областного Совета.

Сессия в связи со сложной ситуацией по распространению коронавируса прошла форме заочного открытого голосования. Накануне каждому депутату была отправлена уточненная редакция документа по электронной почте. Областной. Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей — «Неисполнение требований нормативно правого акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций».

— Положение с распространением коронавируса становится угрожающим. Но все мы видим, что на улицах, в общественных местах, по-прежнему, много людей. Поэтому дополнение административного Кодекса новой статьей, устанавливающей ответственность за нарушение режима самоизоляции, сегодня мера — необходимая. Нарушители подвергают опасности не только свои здоровье и жизнь, но окружающих людей, — отметил спикер регионального парламента Павел Путилин. — В то же время надо объективно и с пониманием подходить к каждому конкретному случаю, здесь недопустимы перегибы. Мы призываем к этому и сотрудников, которые будут патрулировать улицы, и тех, кто будет рассматривать данные протоколы.

Размеры административного наказания за нарушение режима самоизоляции устанавливаются в соответствии с нормами федерального уровня. За такие нарушения в регионе предусмотрены либо предупреждение, либо наложение административного штрафа.

Для жителей они составят от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; для руководителей предприятий и организаций — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Правом составления протокола наделяются должностные лица органов местного самоуправления. Рассматривать дела о таких правонарушениях будут административные комиссии.

На заочной сессии за представленный законопроект проголосовали 46 депутатов, против — 7, воздержались 2 парламентария.