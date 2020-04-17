Праздничные богослужения лучше смотреть дома

В связи с опасностью заражения коронавирусной инфекцией ельчан призвали воздержаться от посещения храмов и монастырей даже в предстоящее Светлое Христово Воскресение.

Это позиция руководства Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома.

— Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, — подчеркнул патриарх в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя. — Это свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись. Мария Египетская спасла и тело, и душу, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от окружающих ее людей.

Великая история нашего древнего города неразрывно связана с сильными духовно-нравственными традициями, которые особенно важны в преддверии великого православного праздника Пасхи. Поэтому было принято решение организовать прямые телевизионные трансляции из Вознесенского собора, чтобы у ельчан появилась возможность посмотреть праздничные богослужения, не выходя из дома.

В Вербное воскресенье телерадиокомпания «Елец ТВ» уже провела прямой эфир со службы. Еще две онлайн-трансляции будут организованы сегодня: в чистый четверг перед Пасхой, в 17 часов, и в ночь с субботы на воскресенье (в 12 часов ночи) — пасхальная литургия и крестный ход в честь Светлого Христова Воскресения.

Посмотреть их можно будет в пакетах «Ростелекома», «Зеленой точки», «Е-линка», «Плюс-видео», на канале Youtube, «Вконтакте» и в группе «Елец ТВ»: https://vk.com/eletstv.