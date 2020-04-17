ЛАБОРАТОРИЯ ДИАГНОСТИКИ COVID-19 ПОЯВИТСЯ В ЕЛЬЦЕ (ВИДЕО)

lipetsktime

Новая лаборатория для диагностики коронавируса начнёт работать в Ельце. Она разместится на базе бывшего филиала областной станции переливания крови. Решение принято в связи с ухудшением эпидобстановки и увеличением числа выявленных случаев инфекции в Ельце и прилегающих населённых пунктах. Диагностику заболевания будут проходить не только жители древнего города, но и районов – Елецкого, Долгоруковского, Измалковского, Становлянского, Тербунского и Воловского. Медики планируют проводить порядка ста исследований в одну смену. Лаборатория будет работать в составе Елецкой городской больницы №1 им. Семашко. Медучреждение является резервной базой для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Большую часть оборудования для оснащения лаборатории предоставит больница. Ожидается поставка дополнительных аппаратов, в том числе для применения метода широкого спектра исследований — ПЦР-диагностики. — Этот метод исследования помогает определить наличие либо самого вируса, либо антител к нему, либо остатков вируса. Новая коронавирусная инфекция, которая развивается сейчас во всем мире, ставит определенные задачи перед здравоохранением. Одна из них – быстрая, точная, ранняя диагностика. В настоящий момент мы берем забор материалов у пациентов и везем их в Липецк. Результат становится в очередь, потому что в настоящий момент три лаборатории делают. Но уже для области этого недостаточно, — сообщил главврач Елецкой городской больницы №1 им. Н.А. Семашко Глеб Гутевич. Учитывая то, что освободились площади станции переливания крови, было принято решение именно там разместить лабораторию. Место, по словам Глеба Гутевича идеально подходит, потому что там операционные залы все выложены плиткой, что является основным требованием. Плюс к этому вентиляция, водопровод, канализация, все условия там соблюдены.