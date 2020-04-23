Введен пропускной режим

Роман ДЕМИН

(по материалам пресс-службы администрации Липекой области)

С 17 апреля в Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце вводится пропускной режим. Соответствующее постановление подписал глава Липецкой области И. Г. Артамонов. Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принимаются на основании соответствующего Указа Президента РФ В. В. Путина, а также региональных правовых актов для защиты населения от новой опасной болезни.

Редакция «Красного знамени» публикует ответы на вопросы, которые частенько задают журналистам читатели городской газеты.

Паспорт и пропуск: нужно носить с собой.

— Почему вводится пропускная система?

— Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце были зафиксированы основные очаги распространения коронавирусной инфекции (как правило, это привозные случаи), есть предпосылки к резкому росту заболеваемости.

— Как получить пропуск?

— Позвоните по бесплатному номеру 8-800-450-48-58.

Затем введите в телефоне дату рождения и последние 4 цифры номера паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), например: 01 09 1985 1111, либо дождитесь ответа оператора.

При звонке с мобильного в ответ придет sms с кодом пропуска.

При звонке со стационарного телефона код будет дважды продиктован автоинформатором.

При выходе из дома возьмите с собой паспорт и код пропуска.

— Для чего нужен пропуск?

— Для посещения магазина, аптеки, банка, почты, госучреждения, медицинской или ветеринарной клиники, поездки на дачу, доставки продуктов недееспособным родственникам. А также для получения бытовых услуг, например, парикмахерской или химчистки.

— Когда не нужен пропуск?

— Он не требуется при выносе мусора, выгула собаки в пределах 100 метров от дома, при обращении за экстренной (неотложной) помощью. Ну, а если вы сотрудник работающего предприятия, у вас должна быть на руках справка с места работы.

— Какие документы необходимо брать с собой, выходя из дома?

— Паспорт, на который оформлен пропуск. Сотрудники полиции будут проверять код пропуска и его соответствие вашему паспорту.

— С какого момента начинает действовать пропуск?

— Сразу с момента оформления. К сожалению, оформить пропуск на определенное время пока нельзя. Но сейчас специалисты работают над этим.

— Сколько действует пропуск?

— Пропуск для посещения магазина или аптеки — 1 час. Для похода в банк, на почту или госучреждение — 2 часа. Столько же времени выделяется для поездки на дачу или доставки продуктов питания родственникам, а также для получения бытовых услуг (парикмахерская, химчистка и т. д.). Для визита в медицинскую или ветеринарную клиники — 6 часов.

— Сколько пропусков человек может оформить за день?

— Два любых пропуска на одного человека.

— Есть ли какие-то ограничения по дням, можно ли заказывать пропуск ежедневно?

— Таких ограничений нет.

— Если возникла необходимость выйти на улицу с ребенком, нужен ли для него пропуск?

— Ребенок до 14 лет должен находиться на улице в сопровождении родителя. В этом случае sms-пропуск ребенку не требуется. Но посещать в сопровождении родителя он может только детский сад (если оба родителя работают) или медучреждение. Ребенок старше 14 лет имеет право перемещаться один с паспортом гражданина РФ. Но в этом случае ему потребуется sms-пропуск.

— Можно ли со своего телефона оформить пропуск для другого человека, например, родственника или знакомого?

— Можно, однако при его оформлении необходимо указать серию и номер паспорта человека, для которого заказывается пропуск. А затем сообщить ему код пропуска.

— Как получить пропуск гражданам иностранного государства, не имеющим паспорта РФ. Что делать, если паспорт не российский?

— Если вы официально трудоустроены, получите справку от работодателя. Если вы студент, то получите аналогичную справку в вузе. Сотрудникам предприятий экономической зоны «Липецк» и их родственникам следует обратиться в ОЭЗ «Липецк».

— Если жители вдвоем едут на авто, нужно ли оформлять пропуска на каждого, находящегося в автомобиле?

— Да, пропуски нужны всем: и водителю, и пассажиру.

— Нужно ли жителю Елецкого района оформлять пропуск, например, для поездки в Липецк?

— Да. Перед въездом в Липецк вам следует оформить пропуск, указав цель приезда. Аналогичное правило действует и в отношении остальных населенных пунктов, где введена пропускная система.

— Предположим, человек опаздывает из магазина на 5 минут, его оштрафуют?

— Сотрудники полиции будут вести себя лояльно. Особенно в первые дни действия режима, но регулярно нарушать временные рамки не стоит…

— Почему пропуск в магазин действует всего 1 час? До него идти 10 — 20 минут в зависимости от возраста.

— Можно заказать первый пропуск, чтобы дойти до магазина, а перед выходом из торговой точки — второй, чтобы вернуться домой.

— Как можно успеть съездить на дачу и обратно всего за два часа?

— Вам необходим пропуск для перемещения по территории с действующим пропускным режимом. Таким образом, вы оформляете первый пропуск перед выездом на дачу. А второй перед выездом с дачи.

— Нужен ли пропуск, если на руках имеется направление к врачу с конкретной датой и временем посещения?

— Да, необходимо оформить пропуск для посещения медицинского учреждения.

— Если один член семьи возит другого на работу, а сам возвращается, какую цель поездки ему выбрать?

— У работника на руках имеется справка. Если водитель везет родственника на работу, оформляется пропуск: «Поездка на дачу или доставка продуктов родственникам».

— Есть справка с места работы, но сотрудник задержался на работе. Пропуск нужно заказывать на обратную дорогу?

— Если работник имеет справку от работодателя, никто не будет придираться ко времени его возвращения домой.

— Можно ли с сотового телефона получить пропуск без набора цифр в тоновом режиме, общаясь с оператором?

— Рекомендуется вводить данные в тоновом режиме. Это снизит нагрузку на операторов и сократит время ожидания в очереди дозвона. Получать пропуски через оператора следует, если ваш телефон не поддерживает тонового набора. В ближайшее время эта опция станет доступна.

— Нужен ли пропуск для жителей других районов при поездке в Липецк, Елец, Задонск, Чаплыгин?

— Да, для жителей других районов нужны sms-пропуски для перемещения по территории с действующим пропускным режимом. Пропуск необходимо заказать до въезда на территорию с действующим пропускным режимом.

— Нужен ли пропуск при передвижении между регионами на собственном авто (в связи с необходимостью лечения в другой области). Если человек едет из соседнего региона нужен ли ему пропуск?

— Да, sms-пропуск в этом случае понадобится. Получить пропуск может житель любого региона РФ, позвонив по номеру 8-800-450-48-58.

— Предположим, срочно нужен пропуск, а система дает сбой или большая очередь к оператору, что делать?

— На данный момент работает 350 каналов, то есть 350 человек одновременно могут быть на линии и получать пропуски. В ближайшее время количество каналов будет расширено до 500.

— Если я еду на дачу и по дороге заеду в магазин — это нарушение?

— С sms-пропуском на дачу по дороге туда заехать в магазин вполне можно.

— Как быть инвалидам по слуху, далеко не все они могут пользоваться смартфонами?

— Инвалидам по слуху или по зрению можно воспользоваться помощью диспетчеров Всероссийского общества глухих/слепых.

— Нужен ли пропуск для граждан, едущих транзитом через территорию области?

— Транзитный транспорт, проезжающий через Липецкую область, останавливать не будут.

— Что делать, если паспорт утерян или находится на замене?

— Нужно обратиться за справкой в УМВД, в ней будет указан номер вашего паспорта.

— Нужно ли оформлять пропуск по уходу за родными в больнице?

— В больницах области введен карантин. Посещения запрещены.

— Что делать, если надо уехать на дачу с ночевкой?

— Нужно заказать один sms-пропуск для поездки на дачу, на обратном пути закажите второй — для возвращения домой.

— Если на садовом участке нет приема сети сотовой связи, то как заказать пропуск на обратную дорогу?

— Доехать до места, где есть связь, и заказать оттуда.

— Нужно ли оформлять пропуск в роддом?

— Да, в роддом нужно оформлять sms-пропуск на посещение медучреждения.

— Если необходимо выйти в ближайший магазин через дорогу, нужно ли оформлять пропуск?

— Да, нужно.

— Как заказать пропуск одиноким людям пожилого возраста, которые не смогут справиться с его оформлением?

— По мере снижения количества вопросов от жителей, будет открыта возможность заказывать пропуск через операторов ЕДС. Воспользоваться такой услугой можно станет по тому же номеру 8-800-450-48-58.

— Нужен ли пропуск сотрудникам компании из другого района или региона, которые осуществляют доставку продукции в Липецк, Елец, Задонск, Чаплыгин?

— Нет, у них на руках должны быть сопроводительные документы на груз и справка от работодателя, что они работают в данной организации, которая имеет право осуществлять деятельность в период действия ограничительных мер.

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Как сообщает пресс-служба областного Совета депутатов, глава администрации региона И. Г. Артамонов внес в облсовет проект закона об изменениях в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях. Предлагаемые поправки устанавливают ответственность в регионе за нарушение режима самоизоляции. Документ рассмотрен и принят на внеочередной 37-й сессии областного Совета.

Региональный КоАП дополнен новой статьей: «Неисполнение требований нормативно правого акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций». Размеры административного наказания за нарушение режима самоизоляции устанавливаются в соответствии с нормами федерального уровня. За такие нарушения в регионе предусмотрены либо предупреждение, либо наложение административного штрафа. Для жителей они составят от одной до 5 тысяч рублей, для руководителей предприятий и организаций — от 10 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Правом составления протокола наделяются должностные лица органов местного самоуправления. Рассматривать дела о таких правонарушениях будут административные комиссии.