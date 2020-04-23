Игорь Артамонов оценил, как идет строительство школы и операционного блока

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Глава региона Игорь Артамонов 23 апреля оценил ход строительства объектов, которые возводятся в областном центре по национальным проектам «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда». Работы идут в соответствии с графиком и с учетом всех противоэпидемических требований. Сотрудники обеспечены антисептиками и защитными масками.

Игорь Артамонов отметил хорошие темпы строительства школы в 32 — 33 микрорайонах. Под нее отведена площадь в 23 тысячи квадратных метров. Трёхэтажное здание рассчитано на 800 детей: 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов. Проектом предусмотрены бассейн и тренажерный зал в цокольном этаже. Сейчас ведутся работы по устройству бетонных полов, идет монтаж плит перекрытия, гидроизоляция стен, монтаж фундаментов спортзала.

Игорь Артамонов также оценил ход строительства операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации областного онкологического диспансера по ул. Адмирала Макарова в Липецке. Он возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели было выделено 2,1 млрд рублей из бюджетов разных уровней. За полгода возведено здание, подведены внешние сети, смонтирован тепловой пункт, электрощитовое оборудование, лифты и подъемники. Ведутся работы по вентиляции, отоплению, водопроводу, электрике, штукатурке стен и утеплению фасада. Завершение работ по контракту запланировано на 2021 год.

«Когда за полгода вырастает объект в шесть этажей площадью 10 тысяч квадратных метров, это радует. Остаётся немного, и он будет закончен. Решение проблем онкологии – это общенациональная задача. Здесь важны и первичная диагностика, и амбулаторные центры, и внимание власти, и врачи самого высоко профессионального уровня. Введение в строй нового корпуса значительно повысит доступность качественной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями», — отметил Игорь Артамонов.