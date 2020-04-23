новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Игорь Артамонов оценил, как идет строительство школы и операционного блока

0 0

lipetskmedia

Глава региона Игорь Артамонов 23 апреля оценил ход строительства объектов, которые возводятся в областном центре по национальным проектам «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда». Работы идут в соответствии с графиком и с учетом всех противоэпидемических требований. Сотрудники обеспечены антисептиками и защитными масками.  

Игорь Артамонов отметил хорошие темпы строительства школы в 32 — 33 микрорайонах. Под нее отведена площадь в 23 тысячи квадратных метров. Трёхэтажное здание рассчитано на 800 детей: 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов. Проектом предусмотрены бассейн и тренажерный зал в цокольном этаже. Сейчас ведутся работы по устройству бетонных полов, идет монтаж плит перекрытия, гидроизоляция стен, монтаж фундаментов спортзала. 

Игорь Артамонов также оценил ход строительства операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации областного онкологического диспансера по ул. Адмирала Макарова в Липецке. Он возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели было выделено 2,1 млрд рублей из бюджетов разных уровней. За полгода возведено здание, подведены внешние сети, смонтирован тепловой пункт, электрощитовое оборудование, лифты и подъемники. Ведутся работы по вентиляции, отоплению, водопроводу, электрике, штукатурке стен и утеплению фасада. Завершение работ по контракту запланировано на 2021 год.  

«Когда за полгода вырастает объект в шесть этажей площадью 10 тысяч квадратных метров, это радует. Остаётся немного, и он будет закончен. Решение проблем онкологии – это общенациональная задача. Здесь важны и первичная диагностика, и амбулаторные центры, и внимание власти, и врачи самого высоко профессионального уровня. Введение в строй нового корпуса значительно повысит доступность качественной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями», — отметил  Игорь Артамонов. 

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Повышен прожиточный минимум

Администрация Липецкой области напоминает работодателям о…

Игорь Артамонов отказал перевозчикам в повышении тарифов

Подвели итоги подготовки к зиме

Фотокарту опасных мест на дорогах создали в Липецкой области

1 из 3