Вышли без острой необходимости

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Елецким городским судом 20 апреля были оштрафованы несколько человек, нарушивших режим самоизоляции.

Все нарушители — мужчины, в основном их «принимали» сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы горотдела полиции (один протокол составила инспектор подразделения по исполнению административного законодательства елецкого линотдела МВД РФ на транспорте).

Этими гражданами были нарушены требования части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, поскольку они не выполнили предписания, указанного в подпункте 3 пункта 1.6 Постановления администрации Липецкой области от 26.03.2020 № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области»: без причины и острой необходимости выхода из места проживания покинули место своего проживания.

Пятеро нарушителей задерживались с 13 по 15 апреля в разных районах Ельца. Одного полицейские остановили на улице Московское шоссе, второго — на ул. Костенко, третьего — на ул. Коммунаров, четвертого — на Привокзальной площади, пятого — на ул. Мира.

Трех нарушителей оштрафовали на тысячу рублей, двух — на полторы: судья при вынесении наказания учел, что эти горожане «повторно совершили однородное административное правонарушение, поскольку в срок, предусмотренный статьей 4.6 КоАП РФ, привлекались к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, предусмотренных главой 20 КоАП РФ».

Почти все оштрафованные (кроме мужчины, приехавшего в наш город из областного центра) свою вину признали и раскаялись. В некоторых судебных решениях отражены доводы нарушителей по поводу их нахождения вне дома во время карантина. Один из мужчин пояснил, что «знал о самоизоляции, но ему было необходимо посетить парикмахерскую и оплатить кредит». Раскаявшийся пообещал, что больше карантинный режим не проигнорирует. Второй (он на суд не явился) в письменных объяснениях, оставленных в полицейском протоколе, сообщил: в Елец приехал из Липецка, чтобы купить медицинские маски для себя и родственников. Судья подобный довод сочла неубедительным.