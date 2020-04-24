Дачникам придется потерпеть еще

Глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов считает, что «настало время для послабления режима» — часть предприятий, закрытых на карантин в связи с распространением коронавируса, по мнению Игоря Георгиевича, могли бы в ближайшее время возобновить свою работу.

«Есть предложения открыть непродовольственные магазины и расширить перечень предприятий, предоставляющих бытовые услуги», — цитирует слова главы региона пресс-служба обладминистрации. — «Торговые центры и общепит пока будут закрыты. Спорт на улице по-прежнему запрещен. Детские площадки пока тоже закрыты».

При этом глава региона подчеркнул, что работа предприятий, которые возобновят свою деятельность, будет строго контролироваться. Режим самоизоляции для населения сохранится.

«Необходимо отметить, что мы ждем ответственного поведения как от бизнеса, так и от жителей. Контрольные процедуры мы будем продолжать. Нарушителей накажут», — сказал Игорь Артамонов.

Садоводческие маршруты пока не возобновят, как минимум, до 9 мая: это позволит избежать вспышки заболеваемости коронавирусом среди старшего поколения, которое наиболее уязвимо для этой инфекции.